Jak fotí Xiaomi 14T Pro? Za ty peníze jeden z nejlepších fotomobilů na trhu

Relativně nové Xiaomi 14T Pro kleslo s cenou pod hranici 20 tisíc korun

Dost možná tak jde o nejlepší fotomobil ve své cenové kategorii

Nabízí 50Mpx hlavní foťák, působivý teleobjektiv a podává vynikající výsledky ve dne i v noci

Xiaomi tak jako vloni, i letos vypustilo v první polovině roku své hlavní vlajkové modely, aby je v druhé polovině doplnily ještě tak trochu sekundární vlajkovky s přídavným písmenkem „T“. Model Xiaomi 14T Pro, který jste v naší recenzi viděli už v říjnu, potěší velice náročné zákazníky díky své výbavě, přestože cenově je na tom vlastně nezvykle příznivě. Co mobilní focení, patří do repertoáru jeho klíčových funkcí? To si pište.

Přehled fotoaparátů

Na zádech byste našli čtvercový fotomodul, který ukrývá trio fotoaparátů, duální LED pro přisvícení a nakonec také senzor pro laserový autofokus. Jednotlivé kamery vypadají přesně takto:

Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF).

– OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF). Teleobjektiv – Isocell JN1, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS.

– Isocell JN1, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS. Širokoúhlý – OmniVision OV13B, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,06″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.

– OmniVision OV13B, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,06″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF. Přední – Isocell KD1, rozlišení 32,3 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 25 milimetrů.

Také fotoaplikace pracuje dobře, je přehledná, bezproblémově navržená a hlavně prakticky stejná jako u jiných telefonů značky, ať už jde o Xiaomi, Redmi či Poco. Jednotlivé režimy z dolního karuselu můžete i editovat a přidat si k ruce jen ty, které používáte. Pod položkou Více pak najdete i další, méně známé, jako třeba superměsíc či focení v plném 50Mpx rozlišení.

Hlavní fotoaparát v noci i ve dne

Hlavní fotoaparát ve dne přímo kouzlí. Spoléhá na široký rozsah barev, skvělou práci se světlem a velmi naturální vylíčení reality. Za velkou pochvalu stojí i úroveň a kvalita hloubky ostrosti, díky které je i na běžných fotkách komprimovaných na 12,5 Mpx neuvěřitelné množství detailů.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Ještě před pořízením první fotografie však doporučujeme v nastavení fotoaplikace vybrat barevný režim, který se vám více líbí. Režim Vibrant uměle navyšuje saturaci barev, při jisté konstelaci z něj však mohou vycházet velmi umělecké snímky. Někomu může přijít syrovější režim Authentic, ačkoliv ten občas obaluje snímky takovým umělým stínem. Na srovnání se můžete podívat v galerii.

V tmavých podmínkách, neřkuli v noci dělá Xiaomi dobré jméno svému snímači, který přezdívá „Light Hunter“ či „Light Fusion“. Ve většině případů získáte v noci velmi čisté a ostré fotografie, potěší i zpracování světla na snímači a občasná práce se stíny. Oproti modelu Xiaomi 14 novější 14T Pro vypilovalo i portréty v noci, posun je tak v praxi jasně zřetelný.

Přibližovací fotoaparát s 2,6× zoomem

Portréty patří k tomu hlavnímu, co podle mého názoru dedikovaná teleobjektiv umí. Přece jen: 2,6× optický zoom se k ničemu jinému příliš nehodí, plné 30× digitální přiblížení je zase hodně roztřesené a slouží spíše jako nouzovka, když si potřebujete na velkou dálku přiblížit dopravní značku nebo obličej člověka z balkonu.

Jsou to ale právě portréty, které nachází s teleobjektivem úplně nové možnosti. Nesmíme zapomenout, že funkce portrétních fotek nabízí variabilní ohniskovou vzdálenost: 23 a 35 milimetrů využívající hlavní snímač, ale také 60 a 75 milimetrů, které pracují s teleobjektivem.

Na kvalitu jednotlivých snímků – ať už portrétů, tak klasických snímků teleobjektivem – se můžete podívat v galerii. Nechybí ani pár záběrů makro, které jako takové na telefonu chybí, ale zdárně jej zastupuje právě teleobjektiv s 2,6× přiblížením.

Širokoúhlý fotoaparát a selfie kamera

Širokoúhlý fotoaparát bohužel nepatří k těm největším hvězdám výbavy Xiaomi 14T Pro. Na dobrém světle, dejme tomu za slunečného dne, umí vyčarovat krásné scény. Naopak v noci a v potemnělém interiéru se jeho kvalita vytrácí a přichází velké množství šumu. Jak se ukázalo, sázka na OmniVision čínskému výrobci nevyšla ani tentokrát. Okřídlenou větou: not great, not terrible.

Naopak se selfie kamerkou jsem měl prakticky jen pozitivní zkušenost. Svou práci odvede výborně prakticky za jakýchkoliv podmínek – ať už je tma, světlo, interiér či exteriér. Navíc, a to je hodně důležité, se všechny selfíčka mohou pochlubit kvalitní hloubkou ostrosti. Za to vděčíme zejména focení v plném rozlišením 32,3 Mpx.

Závěr: nejlepší fotomobil do 20 tisíc korun?

Xiaomi 14T Pro má bezesporu velice univerzální a flexibilní fotoaparát, který si dokáže poradit jak se světlem, tak s tmou, portrétem, selfíčkem, zoomem na delší vzdálenost. Prakticky se vším, jedinou překážkou jsou pro něj místy širokoúhlé scény, zejména pak v temnějším interiéru. To má však podobné s celou řadou konkurentů.

Jeho velkou výhodou je, že cenou klesl pod hranici 20 tisíc korun. Zatímco mezi 20–25 tisíci korunami má vícero soků, třeba Vivo X100 Pro, pod hranicí 20 tisíc korun na něj nestačí prakticky nikdo. Pokud hledáte fotomobil se skvělou výbavou za 20 tisíc korun, Xiaomi 14T Pro by mělo figurovat na první místě vašeho žebříčku.