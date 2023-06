Jak fotí Redmi Note 12 Pro+? Funkce ProCut parádně využívá 200Mpx fotoaparát

Redmi Note 12 Pro+ nabízí za cenu kolem 10 tisíc korun 200Mpx fotoaparát

Ten pracuje výborně ve dne i v noci, za dobrého i špatného osvětlení

Je to opravdu nejlepší fotomobil střední třídy?

Redmi Note 12 Pro+ je nejvýše postaveným Redmi Note telefonem na českém trhu. Odpovídá tomu nejen cena kolem 10 tisíc korun, ale také špičkový fotoaparát. V naší recenzi telefon dopadl veskrze chvalitebně – extra pochvala mířila právě k hlavnímu 200Mpx fotoaparátu. Jak to dopadne, když se v samostatném článku zaměříme právě na tento foťák?

Parametry fotoaparátů

Lesklá záda přístroje Redmi Note 12 Pro+ od Xiaomi nabízí kontrastní matnou plochu v podobě fotomodulu. Do něj jsou usazeny tři fotoaparáty a duální LED přisvícení. O těch ale až za chvíli. Důležitá je totiž také selfie kamerka. Ta je ukryta v malém průstřelu a jde o 16Mpx čelní fotoaparát s clonou f/2.5.

Vraťme se však k fotosestavě na zádech. Ta se skládá z těchto tří fotoaparátů:

200Mpx hlavní s fázovým ostřením, optickou stabilizací a clonou f/1.7

s fázovým ostřením, optickou stabilizací a clonou f/1.7 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a clonou f/2.2

s úhlem záběru 120° a clonou f/2.2 2Mpx makro s clonou f/2.4

Přijde vám tato soustava fotoaparátů trochu povědomá? Bodejť by ne, Xiaomi použilo na vlas stejný tandem fotoaparátů již u modelu 12T Pro. Tato vlajková loď byla totiž na podzim loňského roku vůbec prvním smartphonem výrobce s přelomovým 200Mpx fotoaparátem.

200Mpx fotoaparát v akci

Nerad bych se opakoval, protože jsem podepsán i pod komplexní recenzí Redmi Note 12 Pro+, ale telefon umí s jeho 200Mpx fotoaparátem skutečné zázraky. Fotky z hlavního snímače disponují ideální hloubkou ostrosti a barvy jsou až na výjimky velice přirozené. To chválím zejména kvůli tomu, že telefon nenabízí možnost výběru barevného profilu fotky (například jako Xiaomi 13 Pro – Leica Vibrant a Leica Authentic).

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Fotoaparát také znamenitě pracuje s okolním světlem. Nemám teď úplně na mysli noční režim, o tom ještě řeč bude. Ať už ale pořizujete snímky v 6 hodin ráno nebo ve 12 hodin v poledne, ze snímku denní doba patrně vystupuje. Neděje se, že by schválně „vylepšoval“ temnější odstíny oblohy, což bývá občas neduh čínských telefonů.

Velmi pěkně je práce se světlem vidět na snímku velké černé prosklené budovy hotelu Stages v pražské Libni, hned naproti O2 areně. Snímek byl pořizován v 8:33 ráno a ze snímku je ranní atmosféra přímo cítit: obloha napůl šedá, napůl modrá, slunce se teprve dostává do kondice, zatím jen líně pokukuje přes mraky.

Funkce ProCut

Záměrně jsem to nezmínil, ale samozřejmě je to důležité – hlavní 200Mpx fotoaparát pořizuje ve výchozím stavu 12,5Mpx snímky. Ve fotoaplikaci však můžete na plné rozlišení 16 320 × 12 240 pixelů přepnout jednoduše, stačí z karuselu režimů vybrat mód Ultra HD a pak ještě v horní liště zvolit „200“. Určitě však myslete na to, že takové snímky mají zhruba 10násobnou velikost (takže klidně 40–80 MB)

Focení v režimu Ultra HD můžete využít například pro případ, že si chcete z fotky později udělat tapetu na velký monitor s vysokým rozlišením, anebo pro tisk. 200Mpx snímky totiž skvěle fungují jako vzory pro plakáty či rovnou billboardy.

K zahození však není ani funkce ProCut. Co umí? Vezme 200Mpx snímek a pomocí umělé inteligence z něj vystříhá menší snímky. Z jedné velké fotky tak můžete dostat velmi ostrý portrét, výřez krajinky, nebo čtvercový ořez vhodný pro sociální sítě. Nutno upozornit, že vyříznuté snímky logicky nemají jednotné rozlišení – naopak přesně odpovídají velikosti ořezu, tudíž o detaily nepřijdete.

Kromě fotoaparátu s vysokým rozlišením má Redmi Note 12 Pro+ ještě širokoúhlý a makro, které však takovou parádu nedělají. Mají trochu problém s rozlišením a v horších světelných podmínkách nepodávají vůbec dobrý výkon. Příklady takových snímků naleznete v galerii, do hloubky se jim však věnovat nebudeme.

Noční scéna? Téměř žádný problém

Výbornou zprávou je, že to, co dělá Redmi Note 12 Pro+ správně ve dne, dělá i v noci. Snímky neztrácí na ostrosti a fotočip sbírá dostatek světla, aby prosvětlil i úplně tmavé scény. Jedinou maličkou výtku mám k tomu, že přístroj se nechá až moc oklamat okolním osvětlením a saturuje podle toho barvu snímku – někdy je až moc oranžový, jindy sytě žlutý.

V noci víc než kdykoliv jindy platí, že je důležité udržet jak ruku s telefonem, tak fotografovaný objekt v maximálním klidu a stabilitě. V opačném případě dostanete rozmazaný snímek. Nelze vinit hlavní fotoaparát z absence optické stabilizace, ve dne totiž funguje na výbornou.

Také selfie pracuje znamenitě. Že ve dne, to asi nikoho moc neudiví. V noci máte na výběr – aktivovat noční režim, anebo použít blesk. Není však nutné si narušovat cirkadiánní režim paprskem bílého světla, dostatečně tuto práci zastane noční režim. A navíc funguje i bokeh efekt.

Bonusové režimy

Jako první mi v sekci „bonusových režimů“ nad rámec běžného focení přišel na mysl portrétní režim. Kromě hlavního a širokoúhlého focení jsem totiž portréty fotil nejčastěji. A byl jsem z nich nadšený. Fotosestava skvěle odděluje pozadí od popředí, intenzitu bokeh efektu přitom můžete regulovat i po vyfocení. Pravdou ale je, že portrétní režim moc neumí fotit domácí mazlíčky – častokrát si nevěděl rady, co je popředí a co už pozadí.

Pro makro fotky zmenšeného světa má telefon speciální objektiv, bohužel jen s 2Mpx rozlišením. Na obrázcích je to až moc patrné – po otevření na velkém 4K monitoru už tak impozantně nevypadají, na sociální sítě ale postačí.

Z dalších evergreenů nechybí panorama, skener dokumentů přímo ve fotoaplikaci, profesionální režim pro fajnšmekry, anebo různé typy dlouhé expozice. S tou se dá příjemně vyhrát, můžete fotit pohybující se dav, neony na noční silnici anebo hvězdy.