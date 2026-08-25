Jak bude vypadat smartphone v roce 2036? Možná stejně, používat ho ale budeme jinak

- V roce 2036 možná přestanete otevírat jednotlivé aplikace; osobnímu agentovi popíšete cíl a zkontrolujete až výsledek
- Navigace, krátké zprávy a překlady se mohou přesunout do brýlí, sluchátek a hodinek; telefon zůstane většinu dne v kapse
- Před platbou nebo změnou rezervace převezmete kontrolu vy; agent citlivý krok dokončí až po vašem potvrzení
Je rok 2036 a vlak, kterým jedete na letiště, nabral zpoždění. V rohu brýlí se na několik sekund objeví upozornění: při současném tempu původní let nestihnete. Osobní agent mezitím najde pozdější spoj, upozorní hotel a připraví změnu rezervace. Pak se zastaví. V kapse ucítíte dvojí zavibrování, na displeji zkontrolujete doplatek a platbu potvrdíte. Telefon jste za celou cestu vytáhli poprvé.
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Právě tak může vypadat největší proměna smartphonu za příštích deset let. Nemusí se změnit v průhlednou destičku ani promítat hologram nad dlaní. Na stole může stále připomínat dnešní skleněný obdélník. Ovládání a zobrazované informace se přesunou do brýlí, hodinek a sluchátek, část výpočtů převezme síť. Telefon nezmizí, ale zůstane v kapse jako zařízení s velkou baterií a připojením. Bude uchovávat osobní data a u citlivých úkonů si vyžádá vaše potvrzení.
Aplikace zůstanou, otevírat je bude agent
Dnešní smartphone je sbírka malých digitálních přepážek. Při změně cesty otevřete jízdní řád, kalendář, mapy, e-mail a možná bankovní aplikaci. Agent může tento postup obrátit: řeknete mu, čeho chcete dosáhnout, a on si sám vybere potřebné služby. Aplikace budou dál uchovávat data, zajišťovat platby a pracovat s oprávněními, jen jejich rozhraní přestane být povinnou zastávkou.
V květnu 2026 jsme v našem přehledu I/O popsali osobního agenta Gemini Spark a propojení Gemini s dalšími zařízeními. Ještě názornější je Gemini Intelligence pro Android: Google na telefonech Galaxy S26 a Pixel 10 ladil fungování agenta při vícekrokových úkolech v aplikacích pro dopravu, jídlo a nákupy. Agent pracuje na pozadí, průběžně hlásí, co dělá, a konečné potvrzení nechává člověku.
Možnost zkontrolovat a potvrdit poslední krok může být důležitější než počet úkolů, které agent zvládne bez zásahu. Operační systém se může stát prostředníkem, který agentovi vymezí, ke kterým datům smí přistupovat a které úkony může provést. Mřížka ikon pak bude fungovat jako servisní vchod: otevřete ji, když chcete výsledek ručně upravit, dohledat chybu nebo udělat něco neobvyklého. Při běžném používání popíšete cíl a telefon ukáže až rozhodnutí, které za vás software udělat nemá.
Displej se rozdělí mezi oči, uši a zápěstí
V roce 2036 se kvůli jedné odbočce nebo krátké zprávě nejspíš nebudete dívat dolů na šestipalcový panel. Navigace se objeví na kraji zorného pole, odpověď nadiktujete do sluchátek a nenápadným pohybem prstů ji odešlete. Telefon přesto zůstane poblíž pro delší text, fotografie, práci s více možnostmi a chvíle, kdy potřebujete přesnost dotykové obrazovky.
Meta Ray-Ban Display už spojují barevný displej v jedné čočce s náramkem, který čte elektrické signály svalů na zápěstí. Brýle ukazují zprávy, navigaci či překlad a po aktualizaci mohou jejich majitelé psát pomocí gest. Nejde tedy pouze o zmenšený monitor před okem. Výrobci zároveň hledají způsob ovládání, který nevyžaduje hlasitý rozhovor s asistentem uprostřed tramvaje.
Ještě zajímavější údaj se skrývá ve výdrži. Meta uvádí nejvýše šest hodin smíšeného používání, dalších 24 hodin dodá nabíjecí pouzdro. Jasný displej, kamery, bezdrátové spojení a výpočty se přetahují o malý akumulátor. Brýle pro celodenní nošení přitom musí zůstat lehké, takže do nich výrobci nemohou jednoduše vložit telefonní baterii ani chladič.
Právě fyzická omezení nahrávají rozdělení rolí. Brýle zobrazí navigaci a krátké zprávy, sluchátka zprostředkují hlas a hodinky ověří identitu nebo zachytí krátké gesto. Telefon bude část úloh počítat lokálně, uchovávat přihlašovací údaje a rozhodovat, co zvládne sám a co pošle do sítě. Z pohledu uživatele bude méně viditelný, pro celou sestavu ale důležitější.
Kapacita baterií poroste rychleji než výdrž
Kapesní centrum pro několik dalších zařízení bude potřebovat hodně energie. Lokální model může třídit oznámení, překládat řeč a vyhodnocovat data z brýlí i hodinek, aniž odešle každý úkol do cloudu. Vyšší kapacita proto nemusí znamenat několik dnů bez nabíječky. Výrobci mohou energii navíc využít pro soustavný provoz funkcí, které se dnes aktivují jen občas.
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Po letech pomalého růstu se už kapacita mobilních akumulátorů znovu zvedá. OPPO vměstnalo do modelu Find X9 baterii s kapacitou 7 025 mAh při tloušťce telefonu 7,99 milimetru. Při testu Viva V70 FE jsme u běžně prodávaného modelu se 7 000mAh článkem ověřili velmi dlouhou výdrž.
Křemík dokáže v anodě uložit víc energie než běžně používaný grafit, při nabíjení ale výrazně mění objem. Výrobci ho proto kombinují s uhlíkovými materiály a snaží se udržet elektrodu stabilní i po stovkách cyklů. Zázračný článek se nejspíš neobjeví přes noc. Postupné zlepšování už však zvětšuje energetickou rezervu telefonu.
Do roku 2036 mohou vzniknout dvě stejně rozumné cesty. Některé telefony si ponechají dnešní rozměry a získanou energii využijí pro celodenní AI, připojení k příslušenství a krátké dobíjení brýlí. Jiné se zmenší na kapesní jádro, protože velkou obrazovku budete nosit jen tehdy, když ji opravdu potřebujete. Pokrok v bateriích tak může změnit nejen výdrž, ale i hranici toho, čemu ještě říkáme telefon.
Typ připojení přestane být volbou uživatele
Na horské cestě v roce 2036 nejspíš nebudete ručně vybírat pozemní, satelitní nebo místní síť. Telefon zjistí, jaké spojení má k dispozici, krátkou zprávu pošle přes družici a odeslání objemnějších dat odloží. Jakmile se přiblížíte k pokrytí, náročnější výpočet přesune k nejbližšímu síťovému uzlu. Ikona signálu může zůstat, uživatel však typ připojení přestane řešit.
První vlaštovku podobného řešení už lidé nosí v kapse. iPhony 14 a novější umějí ve vybraných zemích posílat satelitní zprávy, pokud není dostupná mobilní síť ani Wi-Fi. Dnešní omezení ukazují, že jde stále o ranou schopnost: potřebujete volný výhled na oblohu, odeslání zprávy může i v ideálních podmínkách trvat kolem 30 sekund a služba nepodporuje fotografie ani skupinové konverzace. Běžný telefon přesto naváže přímé spojení s družicí bez rozměrné externí antény.
U 6G může být důležitější něco jiného než další rekord v rychlosti stahování. Mezinárodní telekomunikační unie v rámci IMT-2030 počítá s návazností pozemních a nepozemních sítí, výpočty rozdělenými mezi zařízení a síť i s propojením komunikace a snímání. Rádiový systém by tak mohl pomáhat s přesným určováním polohy, rozpoznáním objektů či gest a tvorbou mapy okolí. ITU tím ukazuje, kam vývoj míří: síť nemá pouze přenášet data, ale také poskytovat kontext pro jejich zpracování.
Telefon si pak pro každý úkol vybere nejen spojení, ale také místo výpočtu. Soukromý rozhovor zpracuje lokálně, navigaci doplní ze sítě a nouzovou zprávu zkrátí pro družici. Uživatel uvidí až výsledek a údaj o tom, kam jeho data putovala.
Obdélník nezmizí, jen ztratí monopol
Vzhled telefonu se bude měnit pomaleji než způsob jeho používání. Výrobci skládací modely po letech vývoje ztenčili a zlepšili jejich panty i odolnost, výchozím tvarem pro masový trh se však zatím nestaly. Podle IDC tvořily v roce 2025 jen 1,6 procenta globálních dodávek smartphonů. Pevný telefon má méně pohyblivých dílů, výrobci ho snáze utěsní a uvnitř získají víc prostoru pro baterii, chlazení, antény i fotoaparáty.
To neznamená konec mechanických experimentů. Honor v srpnu 2026 uvedl v Číně do prodeje Robot Phone s pohyblivým kamerovým ramenem. Výrobce konstrukci označuje jako systém se čtyřmi stupni volnosti; kamera se otáčí, naklání a pomocí AI sleduje člověka při natáčení nebo videohovoru. Konstruktéři tak rozhýbali nejen displej, ale také senzory.
Mechanický nápad ovšem nestačí předvést na pódiu, musí přežít kapsu, prach i tisíce opakování. Když jsme si v roce 2021 vyzkoušeli rolovací prototyp OPPO X 2021, obrazovka se během několika sekund zvětšila. Působilo to futuristicky, zároveň však bylo zřejmé, kolik práce dělí působivou ukázku od sériového telefonu. V roce 2036 proto nemusí uspět konstrukce s největším počtem kloubů, ale ta, jejíž pohyb si přestanete uvědomovat.
V situaci z úvodu nakonec nebude nejdůležitější, zda změnu rezervace potvrdíte na plochém telefonu, hodinkách nebo v brýlích. Podstatné bude, zda před zaplacením uvidíte cenu, komu agent poslal vaše data a které kroky už provedl. Smartphone se může radikálně změnit, i když si ponechá obdélníkový tvar: většinu dne zůstane v kapse, ale ve chvíli důležitého rozhodnutí vám musí vrátit kontrolu.