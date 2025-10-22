TOPlist

Jablečné skládačky v záseku. iPhone snad příští rok, na ohebný iPad si ještě počkáte

Jakub Fišer
Jakub Fišer 22. 10. 10:15
1
Grafika ohebného iPadu
  • Zatímco skládací iPhone má dorazit brzy, na ohebný iPad si ještě počkáte
  • Apple řeší problémy s konstrukcí a displejem, revoluční iPad přijde nejdříve v roce 2029

Rok 2026 by měl být ve znamení skládacího iPhonu. Potvrdit to zatím není jak, ale mnoho spekulací směřuje právě k tomu, že rok 2026 bude rokem, kdy Apple odhalí první generaci skládacího iPhonu, na kterém pracuje již mnoho let. Kromě toho se ale dlouho spekulovalo i o skládacím iPadu. Ten má být však odložen o další rok, kvůli konstrukčním nedokonalostem, informuje insider Mark Gurman.

Skládací iPhone, nebo radši iPad?

Ještě vloni se hojně rozebírala myšlenka skládacího iPadu. Ten by měl být velký 20″ OLED displej, který se dle potřeby složí do menší, kompaktnější 10″ formy. Pro Apple měl být tento přístroj zásadní, protože si na něm měl vyzkoušet, jak zákazníci ohebnou konstrukci přijmou a poznatky z vývoje pak využít pro vývoj skládacího iPhonu.



Koncept ohebného iPadu podle serveru MacRumors



Ohebný iPad končí dřív, než začal. Apple ho stopnul, skládací iPhone má přednost

To se ale nestalo, už letos na jaře se začalo štěbetat o tom, že skládací iPad bude muset počkat a přednost má skládací iPhone. Jak informoval Gurman ve svém novém příspěvku pro agenturu Bloomberg, skládací iPad evidentně provází trable s konstrukcí a displejem; což jsou u ohebných produktů ty nejdůležitější části, pochopitelně.

iPad interně odložen na rok 2029

Teď už je to zase trochu jasnější. Apple má velkou motivaci přivést na trh zařízení s minimálním ohybem v displeji, tedy mírným hrbolkem v části, kde se displej ohýbá. U iPhonu, který má dorazit nejdříve příští rok, se mu to údajně podařilo s vysokou mírou úspěšnosti. U skládacího iPadu – původně plánovaného před onen flexibilní telefon – se to však nedaří a přichází další odklad.

Tento ohebný iPad tedy nedorazí dříve než v roce 2029, uvedl Mark Gurman. Navíc by mělo jít o celkem drahé zařízení, protože jen samotná výroba flexibilního OLED panelu od společnosti Samsung je velmi nákladná. Finální cenovka by se mohla zastavit na 3 900 dolarech, tedy asi 99 tisíc korun. Chápete správně, to je dokonce víc, než za kolik si v sousedním Německu můžete pořídit headset Vision Pro. Skládací iPhone by oproti tomu měl stát přinejhorším 60 tisíc korun.

Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

