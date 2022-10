Před skládacím iPhonem dorazí ohebný iPad, tvrdí analytik. Dočkáme se do dvou let

S ohebnými zařízeními už nějakou dobu experimentuje nejeden výrobce v čele s jihokorejským Samsungem. Ten ve své podstatě považuje „skládačky“ za hotová zařízení a díky zájmu o tuto konstrukci může pomalu tlačit cenu do přijatelných mezí. Technologický svět nicméně netrpělivě očekává, kdy s prvním takovým zařízením přijde na trh Apple, který nejednou dokázal, že umí změnit zaběhnutá pravidla.

Dlouhou dobu se předpokládalo, že firma z Cupertina přijde nejprve s ohebným iPhonem. To však rozporuje analytik Ben Wood z CCS Insight ve svém vyjádření pro CNBC. Apple podle něj nejprve představí skládací iPad, a to už v roce 2024. Tímto krokem si má nejprve otestovat zájem na produktu, jehož případný neúspěch ho bude bolet o poznání méně, než kdyby ohrozil dojnou krávu v podobě iPhonu. Ostatně cena, za kterou by se měl ohebný iPhone prodávat, by se údajně měla pohybovat okolo 2 500 dolarů (cca 77 tisíc Kč s DPH), což by mohlo odradit i solventní jablíčkáře.

K této spekulaci se přidává také spolehlivý analytik zaměřující se na displeje jménem Ross Young. Dle něj Apple testuje ohebný panel pro iPad o velikosti přibližně 20“, avšak co se týče nasazení do ostrého provozu, vidí to spíše na rok 2026 či 2027. Zda bude první ohebné zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku telefon, tablet, nebo hybrid obou, na to si ještě budeme muset počkat.

