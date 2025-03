iPhone bez nabíjecího portu? Evropská unie nebude proti

Apple letos na podzim zatřese svojí nabídkou telefonů. Jednak se po letech dočkáme výraznějších změn v designu, a navíc se dočkáme jednoho zbrusu nového modelu – současnou variantu Plus nahradí ultratenký model Air. Tento telefon má mít v pase pouze 5,5 milimetru, přitom by neměl přinášet žádné velké oběti. Naopak se možná stane prvním představitelem příští generace iPhonů, která přinese některá odvážná řešení.

Informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg přišel na začátku tohoto týdne s informací, že iPhone 17 Air byl původně plánovaný jako první iPhone bez nabíjecího portu. Nabíjení by u něj bylo výhradně bezdrátové, stejně tak by bezdrátově probíhala veškerá datová komunikace.

Power On: Apple’s iPhone 17 ‘Air’ is a stepping stone to slimmer, port-free models in the future. Apple initially planned to remove the connector on this year’s model + other new details. https://t.co/j41r6Mm9NA

— Mark Gurman (@markgurman) March 16, 2025