iPhone 17 Pro Max s externím chladičem dokáže divy. Podívejte se na netradiční test

- Apple u letošních iPhonů Pro výrazně zlepšil odvod tepla
- S přídavným chlazením je to ale ještě jiná písnička
Letošní iPhony Pro se dočkaly kompletního konstrukčního přepracování – Apple vyměnil titanovo-skleněné šasi za hliníkové unibody tělo, které lépe odvádí teplo. Dalším střípkem k efektivnějšímu chlazení je pak použití kapalinového chlazení s odpařovací komorou, což napomáhá udržitelnému výkonu procesoru.
Podle prvotních testů se tato změna vyplatila – na iPhonu 17 Pro Max lze hrát AAA tituly jako Assassin’s Creed Mirage nebo Resident Evil 4 ve snímkovací frekvenci 60 fps, aniž by docházelo ke znatelnému škrcení výkonu. S externím chlazením se pak z iPhonu může stát nekompromisní herní mašina, jak ostatně dokazuje následující netradiční test.
iPhone 17 Pro Max s přídavným chladičem
Uživatel sítě Reddit s nickem u/TK-Tronix se pustil do zajímavého experimentu – připevnil na záda iPhonu 17 Pro Max několik chladičů pro SSD paměti a vyzkoušel, jak tato pozoruhodně vypadající sestava napomáhá k udržení stabilního výkonu. K tomu mu posloužil zátěžový test 3D Mark Steel Nomad, v němž si iPhone vedl nadstandardně dobře – po zhruba dvou minutách testu spadl výkon z maximální hodnoty 2712 na 2455, a tuto hodnotu si držel po celou dobu trvání testu (asi 20 minut). Benchmark tak spočítal stabilitu na perfektních 90,5 %, což je výtečné číslo. Bohužel u/TK-Tronix nevyzkoušel, jaké stability iPhone dosahuje bez přídavných chladičů.
Kovový rám iPhonu v tomto případě funguje jako rozvaděč tepla a díky teplovodivé pastě, velkým měděným trubicím, hliníkovým žebrům a ventilátorům se daří teplo rozptylovat ještě efektivněji. Diskutéři pod příspěvkem popisující tento experiment přidali ještě další tipy, jak sestavu ještě zdokonalit – ať už přidáním vodního okruhu, či rozšířením chlazení na displej a fotoaparáty. Přeci jen současné řešení chladí především akumulátor, zatímco čipset se nachází blíže fotoaparátům. V diskuzi se objevily i vtipné příspěvky, jeden z uživatelů například napsal, že i s přídavnými chladiči je iPhone 17 Pro Max tenčí než iPhone Air s oficiálním bateriovým batůžkem.