iPhone 17 Pro jen tak nerozpálíte, o chlazení se postará výparníková komora

Vybavenější iPhony s přídomkem Pro nejspíše skoncují s přehříváním hardwaru

Podle známého leakera by měly dostat měděnou výparníkovou komoru pro lepší odvod tepla

Jestli ji Apple u Pro modelů skutečně použije se dozvíme na podzim letošního roku

Každým rokem jsou chytré telefony výkonnější a výkonnější. S tím souvisí také jeden drobný nešvar, kterému se říká odpadní teplo. S tím je potřeba se po konstrukční stránce vypořádat, přičemž iPhonu se to v rámci možností daří. Nutno ale podotknout, že jakmile se moderní smartphony s nakousnutým jablkem ve znaku zahřejí více, než je zdrávo, omezí dočasně svou funkčnost, což z uživatelského hlediska není příliš komfortní. Nyní to vypadá, že se Apple rozhodl problémy s odváděním odpadního tepla vyřešit jednou pro vždy.

Efektivnější chlazení pro výkonné iPhony

Mnoho high-endových chytrých telefonů s Androidem, jako je třeba Galaxy S25 Ultra od Samsungu či výkonné herní smartphony, je vybaveno chladicím systémem s výparníkovou komorou, který dokáže řídit odvod tepla uvnitř zařízení efektivněji než grafitové desky používané v iPhonech. Ty by se v příští generaci měly dočkat výparníkových komor z mědi, alespoň podle leakera Majina Bu. Pokud je tato sspekulace pravdivá, modely iPhone 17 Pro by byly prvními modely iPhone, které by používaly výparníkovou komoru pro odvod odpadního tepla.

Výparníková komora by pomohla snížit četnost přehřívání modelů iPhone 17 Pro při intenzivních a dlouhodobých úkolech, jako je třeba hraní her či natáčení videa ve vysokém rozlišení. Skládala by se z tenké, uzavřené kovové komory obsahující malé množství kapaliny. Když se iPhone zahřeje, kapalina se změní na páru a rozptýlí se po povrchu komory. Po ochlazení se pára zkondenzuje, aby se následně celý proces mohl opakovat Tento systém by pomohl odvádět teplo od čipu A19 Pro, jenž by měl pohánět modely iPhone 17 Pro.

Spekulace pocházející od Majina Bu nicméně nejsou vždy spolehlivé. Naposledy přesně odhadl, že iPadOS 26 přidá do iPadu panel nabídek podobný Macu, ale chybně tvrdili, že iOS 26 přidá Stage Manager do modelů iPhonu s portem USB-C. Jestli je snímek, který Bu sdílel pravdivý, nebo se jedná jen o jednu ze zvažovaných variant, kterou nakonec Apple zavrhnul, se dozvíme už na podzim letošního roku.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.