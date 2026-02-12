iPhone 17 Pro drtí prodejní žebříčky. Který faktor sehrál klíčovou roli?

- iPhone 17 Pro zaznamenal během prvního kvartálu raketový nárůst prodejů
- Z pohledu Applu se jedná o vůbec nejúspěšnější čtvrtletí v historii
- Analytici soudí, že za to může jeden klíčový faktor
Není velkým tajemstvím, že iPhone patří mezi klíčové produkty giganta z Cupertina, které tvoří největší část jeho zisku. Ani současná modelová řada s číselným označením 17 není výjimkou a dokonce patří na absolutní špičku, alespoň podle posledních finančních výsledků. Za uplynulé čtvrtletí zaznamenal Apple rekordní zájem a i když budoucí prodeje jsou prozatím záhadou, má iPhone 17 (zejména model Pro) solidně nakročeno. Analytici se shodují, že na úspěchu řady iPhone 17 se podílí hned několik faktorů, přičemž tím hlavním má být letošní specifická barva.
Jen oranžová to může být
Poslední zpráva o hospodaření Applu odhalila, že společnost zaznamenala nejlepší fiskální čtvrtletí ve své historii, k čemuž významně přispěl rekordní prodej iPhonů. K tomuto úspěchu významně přispěla Čína, která zcela zvrátila stagnující nebo klesající trend z předchozích šesti čtvrtletí. Analytici již popsali několik důvodů těchto prodejů, ale nová zpráva poukazuje na klíčový faktor.
Informace serveru Financial Times zdůrazňují důležitou roli, kterou hraje barva s názvem kosmicky oranžová u dvou modelů iPhone 17 Pro. Je již dlouho známo, že čínský trh je mezi demografickými skupinami, které kupují iPhony, obzvláště citlivý na status, takže cokoli, co okamžitě prozradí, že někdo vlastní nejnovější model, je účinným prodejním nástrojem. Jasně oranžová barva to rozhodně splňuje a navíc upoutává pozornost na fakt, že se jedná o model Pro. Jako důležitý faktor však byl zmíněn také konkrétní odstín oranžové barvy, který se velmi podobá odstínu spojovanému s luxusní francouzskou značkou Hermès.
„Barva mě okamžitě zaujala – připadala mi velmi výjimečná, komu by se nelíbila oranžová barva Hermès?“ řekla modelka a influencerka vystupující pod uměleckým jménem Xiao Mei ve videu, ve kterém pózuje se svým novým doplňkem. „Čím déle se na něj dívám, tím více se mi líbí.“ Ačkoli oranžová barva v prvních chvílích po představení vyvolávala kontroverze, z pohledu Applu se jedná o příslovečnou trefu do černého, nebo tedy spíše do oranžového.