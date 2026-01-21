Hateři kritizovali Apple za růžovění iPhonů. Nezávislý test ověřil, jak je to doopravdy

- Na kauzu ohledně změny oražnžové barvy na růžovou u iPhonu 17 Pro se podíval redaktor CNETu
- Ten několik měsíců zkoušel „zakázané“ prostředky s cílem úmyslně vyvolat změnu barvy
Při představení aktuální modelové řady iPhonů 17 na sebe z celkem logických důvodů přitáhl největší pozornost model Pro (Max), především pak kvůli své výrazné oranžové barevné variantě. Ta si obratem získala řadu příznivců i odpůrců, nicméně do tohoto bodu se jednalo spíše o subjektivní preference jednotlivých uživatelů. Poměrně záhy se ale začaly objevovat informace, že některé kusy jsou náchylné ke změně barvy, konkrétně ze sytě oranžové na světle růžovou. Toho se chytla řada „haterů“ Applu, kteří ihned neváhali poukázat na prémiovou cenu produktu a s radostí si do giganta z Cupertina kopli.
Mění iPhone 17 Pro (Max) barvu?
Nyní je ale na čase sundat si růžové brýle a podívat se na celou kauzu střízlivým pohledem. Samotný Apple na svých stránkách má následující varování: „Nepoužívejte produkty obsahující bělidlo nebo peroxid vodíku. Zabraňte vniknutí vlhkosti do jakýchkoli otvorů a iPhone neponořujte do žádných čisticích prostředků. Po dezinfekci otřete měkkým, mírně navlhčeným (vodou) hadříkem, který nepouští vlákna.“ Vzhledem k tomu, že peroxid vodíku je silné organické činidlo, mohlo v některých případech způsobit změnu barvy anodizovaného hliníku.
Andrew Lanxon ze serveru CNET se nicméně začal zajímat, jaká je pravděpodobnost, že ke změně barvy dojde, pokud omylem použijete běžné domácí čisticí prostředky. Opakovaně proto aplikoval dva produkty na oranžový iPhone 17 Pro, které jsou v přímém rozporu s doporučeními Applu. Navzdory opakovanému použití obou chemikálií po dobu tří měsíců, přičemž je pokaždé nechával působit až hodinu, zjistil, že změna zabarvení byla někde na hranici mezi minimálním a nulovým.
„Koupil jsem si odstraňovač skvrn ve spreji, který mimo jiné obsahuje bělící prostředky na bázi kyslíku, což znělo ideálně. Apple také na své stránce podpory jasně uvádí, že nemáte používat produkty obsahující bělidlo nebo peroxid vodíku, takže jsem samozřejmě koupil také nějaké silné bělidlo. O několik měsíců později si nemyslím, že by byl nějaký znatelný rozdíl. Za určitých světelných podmínek, když trochu přimhouřím oči a natočím telefon správným úhlem, tak možná vidím mírnou změnu barvy. Ale také si myslím, že si to možná jen představuji,“ shrnul Lanxon svůj experiment.
Ačkoli se nejedná o zcela vědeckou metodu, která by změnu barvy v případě oranžového iPhonu 17 Pro (Max) dokázala stoprocentně potvrdit či vyvrátit, pokud omylem při čištění iPhonu omylem použijete některý z běžně dostupných (a Applem nedoporučovaných) prostředků, nemělo by se vašemu zařízení nic závažného stát. Je tedy poměrně pravděpodobné, že za změnou barvy stálo něco jiného, dost možná senzacechtivost některých uživatelů.