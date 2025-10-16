TOPlist

Koupili si oranžový iPhone 17 Pro, nyní mají růžový. Uživatelé řeší, co s tím

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 10. 19:00
3
Růžový iPhone v rukou vyděšeného uživatele (ilustrační obrázek)
  • Nejnovější iPhone 17 Pro a Pro Max některým uživatelům změnil barvu
  • Namísto kosmicky oranžové mají doma různé odstíny růžové
  • Apple v celé záležitosti prozatím mlčí

Nová generace chytrých telefonů od Applu vždy budí velkou pozornost, přičemž v letošním roce to platí dvojnásob, například i díky zvolené barvě kosmicky oranžové, která umí zaujmout na první pohled. Nebyl by to ale internet, kdyby nezačal ihned hledat na nových telefonech od Applu nedostatky, za které by je mohl pořádně (ať už oprávněně či neoprávněně) kritizovat. Zatímco dříve se řešilo údajně snadné poškrábání prémiových modelů s přídomkem Pro, nyní si internet vzal na paškál pravděpodobnou oxidaci některých kusů.

Místo zářivě oranžové růžová

Ta jejich uživatelům mění jasně oranžovou barvu na odstín připomínající růžové zlato, což byla barva, která byla dříve neodmyslitelnou součástí iPhonů. Tu si ale ovšem uživatelé při koupi nevybrali. Problém zřejmě souvisí s oxidací, což je přirozená chemická reakce mezi hliníkem a vzduchem, která může v průběhu času způsobit změnu barvy. U prémiových smartphonů Apple obvykle používá odolnou eloxovanou vrstvu, která těmto reakcím zabraňuje.

U této konkrétní výrobní série však ochranný povlak pravděpodobně nebyl správně utěsněn, což způsobilo reakci odkryté hliníkové vrstvy a změnu její barvy. Z toho, co je vidět na fotografiích sdílených na Redditu, je barevný přechod nejvíce patrný podél rámečku a krytu fotoaparátu, které jsou často prvními místy, kde se projevuje opotřebení. Zadní panel, který je pravděpodobně vyroben z jiné kompozitní vrstvy, si zachoval svůj jasně oranžový vzhled.

Zatímco někteří mohou považovat měnící se odstín za jedinečný, který je odliší od ostatních, jiní pochopitelně chtějí barvu, za kterou si zaplatili. Apple zatím nevydal žádné oficiální stanovisko, nicméně je pravděpodobné, že celou situaci bedlivě monitoruje.



iPhone 17 Pro a Pro Max



Na druhou stranu, i když se jedná o poměrně kuriózní problém, nejspíše nebude příliš rozšířený a postiženým uživatelům pravděpodobně Apple jen dané zařízení v rámci reklamace vymění.

Někteří uživatelé se svůj zbarvený iPhone dokonce rozhodli zpeněžit a na zahraničních aukčních portálech se je snaží prodat za tisíce dolarů. Nejvyšší nabídka, kterou se nám podařilo dohledat, atakovala hranici čtyř tisíc dolarů (cca 83 tisíc Kč).

Kapitoly článku