iPhone 17 Air možná přijde o klíčovou funkci. Spousta uživatelů jej kvůli tomu nebude chtít

Chystaný iPhone 17 Air má nabídnout displej se 120Hz obnovovací frekvencí

Bohužel by ale neměl nabídnout technologii ProMotion

V praxi to znamená, že displej bude náročnější na baterii a nebude disponovat funkcí Always-on

Že v letošním roce chystá Apple velkou rošádu, konkrétně výměnu většího základního modelu iPhonu s přídomkem Plus za novinku v podobě iPhonu 17 Air, tvrdí nejedna spekulace. Vzhledem k tomu, že se k této informaci kloní stále více informátorů a samotný Samsung v předstihu představil svůj velmi tenký vlajkový model Galaxy S25 Edge, je vhodné spekulacím o jeho případné výbavě potřeba věnovat náležitou vážnost. Poslední střípek informací ovšem řadu uživatelů jistě příliš nepotěší.

120 Hz, ale bez ProMotion

Poslední spekulace totiž tvrdí, že iPhone 17 Air sice dostane displej s podporou obnovovací frekvence 120 Hz, avšak nebude se jednat o ProMotion panel. To v praxi znamená, že smartphone nebude mít k dispozici proměnnou obnovovací frekvenci mezi 1 až 120 Hz, tudíž nejenže nebude moci pružně reagovat na dění na obrazovce a tím spořit baterii, ale také nebude mít k dispozici funkci Always-on, která je v případě Applu navázána právě na snížení obnovovací frekvence panelu na 1 Hz.

I když někteří uživatelé jistě Always-on režim postrádat nebudou, pro řadu potenciálních zákazníků by se mohlo jednat o poměrně velkou překážku. V potaz je také potřeba vzít potenciální cenu, která by podle dřívějších informací měla být jen zhruba o tři tisíce korun nižší, než v případě modelu Pro. Zájemci o iPhone 17 Air by sice dostali velmi tenké zařízení, na druhou stranu se budou muset smířit s kompromisy, které nezahrnují jen absenci ProMotion displeje, ale třeba také nižší výdrž na jedno nabití.

Smartphony pozicované mezi základní a Pro model jsou v případě Applu s trochou nadsázky „prokleté“. Dva roky to gigant z Cupertina zkoušel s menší variantou s názvem mini, která mu ovšem přinášela menší zisk, než očekával a tak jej na další dva roky nahradil variantou Plus, jenž ovšem dopadla po finanční stránce ještě hůř. Jak zákazníci přijmou model Air prozatím není jasné, nicméně vzhledem k jeho specifičnosti není vyloučeno, že také on z komerčního hlediska propadne.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.