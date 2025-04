iPhone 16e je překvapivý hit, Pro modely naopak ztrácí

Novinka v podobě iPhonu 16e se Applu začíná vyplácet

Už nyní je oblíbenější než jeho předchůdce

Naopak prémiové modely zatím svůj potenciál nenaplňují

Kalifornskému gigantu Apple se v případě cenově dostupnějších modelů příliš nedaří dostávat konkurenci na lopatky, nicméně předposlední iterace iPhone SE 2022 byla poměrně úspěšnou, a to i přes to, že řada parametrů působila v dnešní době, mírně řečeno, zastarale. S příchodem nařízení Evropské unie o nutnosti využívat USB-C se ovšem tento model musel odporoučet do věčných lovišť, přičemž začátkem roku jej nahradila novinka s názvem iPhone 16e. Ta si také v některých oblastech vysloužila kritiku, přesto byla přijata vesměs kladně.

iPhone 16e získává na oblibě

Podle dat Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) bylo kladné přijetí vidět také na prodejích – iPhone 16e se může pochlubit relativně silným startem prodejů, přičemž ve Spojených státech má už nyní 7 procent trhu. To je vzhledem k tomu, že se prodává jen jeden kvartál velmi solidní výsledek, ostatně podařilo se mu také překonat prodeje svého předchůdce ve stejném období minulý rok.

Celá řada iPhonů 16, která se po přidání modelu 16e skládá z pěti modelů, se na celkových prodejích iPhonů v USA v březnu 2025 podílela 74 procenty. Je to výrazný nárůst oproti 68% podílu, který ve stejném období roku 2024 zaujímaly čtyři modely z řady iPhone 15. Ačkoli většinu tohoto růstu způsobil model 16e, údaje CIRP ukazují překvapivý posun v rámci celé řady. Základní iPhone 16 zaznamenal solidní nárůst, konkrétně se může pochlubit 20 % z prodejů, zatímco iPhone 15 měl ve stejném čtvrtletí v loňském roce jen 14 %.

Mezitím došlo u prémiových modelů k překvapivému poklesu. iPhone 16 Pro a Pro Max se na prodejích iPhonů podílely dohromady 38 %, zatímco o rok dříve to bylo 45 % v případě modelů iPhone 15 Pro. Konkrétně u modelu iPhone 16 Pro klesl podíl na trhu z 22 % na 17 %. Čísla naznačují, že posílení střední třídy ze strany Applu může fungovat, neboť stále více zákazníků dává přednost základnímu iPhonu 16 před dražšími modely s označením Pro. Zároveň to vypadá, že model 16e získává oblibu u zákazníků, kteří by se jinak dříve rozhodli pro starší modely.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.