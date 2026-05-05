iOS 27 přinese revoluční vychytávku. Do mobilní peněženky přidáte libovolnou kartičku

- Aplikace Peněženka na iPhonu se naučí přidávat vlastní věrnostní, vstupní a eventové kartičky
- V současné verzi iOS to nejde, platforma musí mít implementaci do Apple Wallet schválenou
- Praktická vychytávka by měla dorazit v létě s aktualizací iOS 27
Aplikaci Peněženka (Wallet) na iPhonu většina lidí používá pro placení kartou v rámci služby Apple Pay, případně pro ukládání jízdenek a palubních lístků pro komerční lety. Některé firmy umožňují zaměstnancům do Peněženky ukrýt kartičku pro vstup do budovy. Ve srovnání s podobnou službou společnosti Google však ta na iPhonech nemá možnost uchovávat například věrnostní kartičky do obchodů a spoustu dalšího. To by se ale mělo změnit s iOS 27, jak informuje insider Mark Gurman.
Konečně funkční peněženka v iPhonu
Podle Gurmana s aktualizací iOS 27 Apple představí novou funkci Peněženky, a sice vytvoření vlastního formátu „karty“ do mobilní portmonky. Každý si tak bude moci vytvořit vlastní kartičku, a to i pro platformy nebo služby, které stále Apple Wallet nepodporují. Zdroj uvádí, že bude možné naskenovat libovolný QR kód a přetvořit jej do položky v aplikaci na iPhonu. Není jasné, zdali to bude možné i s čárovými kódy EAN.
NEW: Apple’s iOS 27 will feature a new “Create a Pass” feature in Wallet, allowing users to create gym, arena, and other digital passes for apps that don’t support Wallet. Details on how it works and looks here — https://t.co/kbgthI8uBE
— Mark Gurman (@markgurman) May 4, 2026
„Uživatelé si budou moci vytvořit vstupenku zcela od začátku nebo využít fotoaparát iPhonu k naskenování QR kódu a jeho převedení na digitální vstupenku. Tato funkce obsahuje nástroje pro přizpůsobení stylů, obrázků, barev a textových polí, díky nimž si uživatelé mohou přizpůsobit informace zobrazené na každé vstupence,“ stojí v Gurmanově reportu pro Bloomberg.
Apple údajně testuje tři možnosti šablon: standardní, členskou a eventovou. Standardní šablona v oranžové barvě je výchozí volbou pro jakýkoli typ vstupenky, zatímco členská šablona v modré barvě je určena pro vstup do míst, jako jsou tělocvičny. Eventová vstupenka ve fialové barvě je určena pro vstupenky na sportovní utkání, do kina a na jiné akce. Podpora míst, událostí nebo věrnostních programů by měla být prakticky neomezená.
Dlužno podotknout, že již v současnosti umožňuje implementaci Apple Wallet mnoho služeb dostupných v Česku – kromě kin Aero, Světozor nebo Ponrepo také eventové platformy jako GoOut či PLG. Nechybí ani podpora pro některé věrnostní kartičky, například kavárny The Miners nebo supermarkety Delmart. Každopádně mnohem širší nabídku věrnostních programů má česká aplikace Portomonka, SuperCards nebo již zmíněná konkurenční služba Google Wallet.