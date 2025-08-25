iOS 26 přináší vytouženou funkci pro iPhony 16, budou se nabíjet ještě rychleji

- Aktualizace systému iOS s označením 26 přináší vítanou změnu v rychlosti bezdrátového nabíjení
- Současná modelová řada se může těšit na téměř dvojnásobný dobíjecí výkon, i od nabíječek třetích stran
- Apple nejspíše podporu oficiálně potvrdí s představením příští generace smartphonů
Bezdrátové nabíjení je dnes již běžnou součástí prakticky všech trochu vybavenějších smartphonů. Pohodlí, které nabízí, je nicméně vykoupeno nižší efektivitou a tím pádem i pomalejším nabíjením. Chytré telefony od Applu nabízí v základu jen 15W bezdrátové dobíjení pro všechny nabíječky, které sice pro většinu uživatelů dostačuje, ale konkurence je přeci jen někde jinde. Apple se sice nesnaží konkurovat čínským výrobcům, jenž mnohdy nabízí i 50W výkon, ale raději se drží umírněnějších hodnot. S příchodem standardu Qi 2.2 mají současní majitelé iPhonů 16 důvod k radosti.
Ještě rychlejší bezdrátové nabíjení pro současné i budoucí iPhony
V rámci aktualizace iOS 26 totiž gigant z Cupertina zvýšil dobíjecí výkon iPhonu 16, iPhonu 16 Plus, iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max ze současných 15 W na příznivějších 25 W, a to nejen pro nabíječky přímo od Applu (které už tuto možnost měly), ale především pro nabíječky třetích stran. Výjimkou je model iPhone 16e, který bohužel rychlejší nabíjení nedostal. Nutno podotknout, že tuto změnu Apple prozatím oficiálně nikterak nekomunikoval, neboť operační systém iOS 26 je stále ještě v beta verzi.
K uvedení plné verze by mělo dojít už v příštím měsíci společně s představením nových chytrých telefonů iPhone 17, jenž by také měly disponovat standardem Qi 2.2 už rovnou z výroby, tudíž také budou podporovat 25W bezdrátové nabíjení nejen skrze příslušenství od Applu, ale také u nabíječek třetích stran. Někteří výrobci nelenili a již představili svoje bezdrátové nabíječky, které podporují nový standard, jako je kupříkladu Belkin. Ten se pochlubil hned trojicí nabíječek, jenž se hodí především na pracovní stůl či na noční stolek, neboť zvládnou dobíjet nejen iPhone, ale také sluchátka či Apple Watch.