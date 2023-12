Insomniac Games nezaplatili výpalné hackerům. Ti na internetu zveřejnili přes terabajt dat

Vývojáři ze studia Insomniac Games čelili výhružkám hackerů ze skupiny Rhysida

Požadované výpalné v hodnotě 2 milionů dolarů vývojáři nezaplatili

Hackeři proto umístili přes jeden terabajt citlivých údajů na internet

Americké videoherní studio Insomniac Games je mezi hráči známé především pro své tituly jako Marvel’s Spider-Man, Spyro, Ratchet & Clank nebo Resistance. Před nedávnem se vývojáři stali obětí útoku ransomwarové skupiny Rhysida, která odcizila velké množství citlivých údajů, konkrétně okolo 1,3 milionu souborů. Ty se chystala zveřejnit, pakliže by studio nezaplatilo částku ve výši 2 milionů dolarů (cca 44 milionů korun). Jak se zdá, Insomniac Games se nakonec rozhodli na požadavky vyděračů nepřistoupit a částku nezaplatit – ti splnili svou hrozbu a balík dat o velikosti přes jeden terabajt (konkrétně 1,67 TB) umístili na internet.

Hackeři splnili svou výhružku

Vedle materiálů o designu úrovní a postav ze hry Wolverine obsahuje balík dat zřejmě i několik interních firemních prezentací s podrobnostmi o neoznámených hrách společností Insomniac a Sony, snímky interních tabulek a detaily o rozpočtech na vývoj a marketing. Wolverine je údajně označován jako první z plánované trilogie titulů o X-Menech, přičemž druhá a třetí hra by měla podle Cyber Daily vyjít do konce roku 2029, respektive 2033. Zmíněna je také třetí hra Spider-Man, hra na motivy Venoma a nový přírůstek do série Ratchet and Clank. Záběry z připravované hry Wolverine se také začaly hojně šířit na sociální síti X.

Hackers hacked Insomniac Games and leaked 1 terabyte of data for refusing to pay a ransom; inside there was a lot of interesting stuff: from early gameplay of the new game about Wolverine, to concept art and plot. pic.twitter.com/qcTa6ANzoK — Trend Trackers Hub (@samilitary) December 19, 2023

Společnost Sony prozatím na celou záležitost na výzvu redakce The Verge nereagovala. Když Ryhsida minulý týden hackerský útok oznámila, Sony uvedlo, že jej vyšetřuje, a dodalo, že nemá důvod se domnívat, že by byly ovlivněny jiné divize SIE nebo Sony. Firma byla v letošním roce také zasažena kybernetickými útoky skupiny MOVEit.

V říjnu Sony Interactive Entertainment oznámilo přibližně 6800 současným a bývalým zaměstnancům narušení bezpečnosti, které vedlo k odhalení osobních údajů. Filmová divize Sony – Sony Pictures – byla před téměř deseti lety, v roce 2014, terčem rozsáhlého hackerského útoku, při němž došlo k úniku osobních informací o zaměstnancích a interních e-mailů na veřejnost v rámci útoku, který pravděpodobně sponzorovala severokorejská vláda.

Herní studia jsou cílem hackerských útoků poměrně často. V loňském roce byly na internetu zveřejněny záběry z Grand Theft Auto VI poté, co se do nich naboural hacker Lapsus$. Útoky v posledních letech hlásily také společnosti CD Projekt, Bandai Namco či Riot Games a v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu také GSC Game World, vývojáři hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.