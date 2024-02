iMessage není potřeba regulovat, rozhodla EU. Verze pro Android nebude

iMessage (zatím) nepodléhá evropskému Aktu o digitálních trzích

Jablečný komunikátor tak nemusí být interoperabilní s konkurenčními „kecálky“

Regulaci se vyhnul i internetový prohlížeč Microsoft Edge

Evropská komise loni v září ukázala prstem na šest technologických gigantů, jichž se bude týkat evropský Akt o digitálních trzích (DMA). Toto nařízení bylo vytvořeno s cílem zajistit v online světě spravedlivé konkurenční prostředí, ve kterém velcí hráči nezvýhodňují své produkty na úkor konkurence. Evropská komise tehdy vyjmenovala 22 různých produktů, které je nutné uvést do souladu s DMA s tím, že v budoucnu mohou přibýt další. Zatím se ale seznam rozšiřovat nebude.

iMessage se na Android (zatím) nedostane

Jedním z šesti technologických gigantů, jichž se DMA týká, je Apple. Ten je povinen provést úpravy v operačním systému iOS, v obchodě App Store a v internetovém prohlížeči Safari. Firma z Cupertina připravované změny oznámila na konci ledna, přičemž při vymýšlení nových pravidel nešetřila kreativitou. iOS a App Store se sice technicky skutečně více otvírají světu, ovšem za podmínek, které nejsou výhodné prakticky pro nikoho. Na Apple se ze všech stran snáší hlasitá kritika, a je dost možné, že se Evropská komise s jeho přístupem nakonec nespokojí.

Kalifornský gigant si alespoň může zatím oddychnout, že se seznam regulovaných produktů nerozšířil o jeho komunikátor iMessage – i ten byl totiž Evropskou komisí prověřován, zda nespadá do skupiny, které se DMA týká. Šetření, které probíhalo v minulých měsících, ale prokázalo, že iMessage nesplňuje patřičná kritéria, zejména 45 milionů aktivních uživatelů v EU každý měsíc a 10 tisíc byznysových účtů aktivních každý rok.

Těmto kritériím neunikly například komunikátory Messenger a WhatsApp od společnosti Meta, a proto jejich provozovatel musí zajistit interoperabilitu s jinými komunikačními službami, například Telegramem nebo Signalem. Pokud by iMessage spadlo do skupiny regulovaných služeb, musel by stejný krok provést i Apple – v takovém případě by bylo například možné posílat z iMessage zprávy na WhatsApp a naopak. To by byla pro Apple velká pohroma, neboť iMessage je jedna ze zlatých klecí, které drží uživatele zamknuté v jablečném ekosystému. Apple se rozšiřování iMessage za hranice jablečných zařízení sveřepě brání, naposledy utnul naděje nadějné službě Beeper.

Apple není jediným hráčem, který si může oddychnout, společně s iMessage přezkoumávala Evropská komise i internetový prohlížeč Microsoft Edge. I v tomto případě však bylo rozhodnuto, že regulace není potřeba, neboť Edge není natolik významným produktem. Evropská komise nicméně poznamenává, že nadále bude sledovat vývoj na trhu a zasáhne, pokud dojde k výrazným změnám.