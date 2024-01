Šéf Spotify se tvrdě opřel do Applu. Našli nové dno, tvrdí

Švédský streamovací gigant Spotify je s Applem „na kordy“ už delší dobu, nicméně nová nařízení Evropské unie měly potenciál celou situaci mezi oběma společnostmi uklidnit. Jak se ale zdá, stal se pravý opak. V nedávném blogovém příspěvku se generální ředitel Spotify Daniel Ek tvrdě opřel do Applu. Konkrétně kritizuje změny v ekosystému aplikací, které společnost Apple provedla v Evropské unii v rámci zákona o digitálních trzích (DMA), a obviňuje ji, že pod falešnou záminkou dodržování předpisů a ústupků předkládá nové řešení, který je „naprostou fraškou“.

Ek tvrdí, že si Apple „myslí, že se na něj pravidla nevztahují“, a domnívá se, že většina vývojářů aplikací nebude schopna nové podmínky společnosti Apple přijmout. Ek se domnívá, že poplatek 0,50 eura (cca 12 korun) vybíraný za každé stažení aplikace ročně (po překročení 1 milionu stažení) je „vydíráním“. V kombinaci se sníženou provizí prostřednictvím App Store (10-20 % v závislosti na různých faktorech) Ek tvrdí, že vývojáři populárních aplikací zaplatí společnosti Apple stejně nebo dokonce více než podle předchozích pravidel.

Podle Eka čelí Spotify neudržitelné situaci. Nové podmínky Applu by pro Spotify znamenalo platit 0,50 eura za uživatele spolu se 17% provizí, což není výrazné zlepšení situace. Alternativní nabídka obchodu s aplikacemi by rovněž mohla potenciálně desetinásobně zvýšit náklady na získání zákazníků kvůli nutnosti platit poplatek i za ty, kteří nejsou předplatiteli.

After sitting with our legal team to parse through the fine print of Apple's DMA announcement (that took a while), which is, at best vague and misleading, I wanted to share my thoughts.

While Apple has behaved badly for years, what they did yesterday represents a new low, even…

— Daniel Ek (@eldsjal) January 26, 2024