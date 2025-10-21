Huawei Watch Ultimate 2: pět důvodů, proč jsou na špici mezi chytrými hodinkami

- Huawei Watch Ultimate 2 jsou odpovědí na ty nejlépe vybavené hodinky Applu či Samsungu
- Nabízí funkce pro opravdu náročné uživatele – zejména vychytávky pro potápění
- Na českém trhu se prodávají od 22 490 korun včetně DPH, modrá varianta je o 2,5 tisíce dražší
Hodinky Huawei Watch Ultimate 2 posouvají hranice odolnosti i chytré výbavy. Kombinují luxusní design s industriální pevností a výbavou mířenou na extrémní sportovce, včetně profesionálních potápěčů. Oproti modelu Huawei Watch GT 6 Pro přidávají nové technologie v oblasti materiálů, senzorů i konektivity – a potvrzují, že se Huawei nebojí jít do segmentu „ultra-premium“. Jaké novinky patří k těm nejzajímavějším?
Design a odolnost
Tělo Watch Ultimate 2 tvoří slitina na bázi zirkonia, označovaná jako „tekutý kov“. Tento materiál je výrazně pevnější a tvrdší než titan (1 300 až 1 800 MPa) v GT 6 Pro a zároveň odolnější vůči korozi. Luneta je keramická a displej chrání safírové sklíčko s tvrdostí přesahující hodnotu 9 bodů na Mohsově stupnici. Voděodolnost s certifikacemi ISO 22810 a EN 13319 činí tyto hodinky výjimečnými – vydrží ponor až do hloubky 150 metrů, zatímco Watch GT 6 Pro zvládá standardních 5 ATM.
Huawei k údajům o maximální hloubce ponoru ještě přidává upřesnění: „Tento výrobek splňuje požadavky na úroveň voděodolnosti 20 ATM v souladu s normou ISO 22810:2010, což znamená, že odolá statickému tlaku vody v hloubce až 200 metrů po dobu 10 minut, avšak neznamená to, že je vhodný k používání pod vodou v hloubce 200 metrů.“ Rovněž je třeba upozornit, že hodinky nejsou vhodné do sauny, neměly by přijít do kontaktu se šamponem nebo mýdlem a při ponoru do mořské vody je třeba je okamžitě po ukončení aktivity opláchnout.
Díky hmotnosti necelých 82 gramů (pouze tělo) a industriálnímu stylu působí masivně, ale zároveň elegantně. Samotný design je samozřejmě subjektivní, hodinky jsou hodně robustní, to u podobného zařízení ale očekáváte. K mání je černá barva s černým silikonovým řemínkem, případně trochu dražší stříbrná s bílo-modrým řemínkem vyrobeným z titanu (proto je tento model o 2 500 Kč dražší).
Revoluční funkce pro potápěče
Ultimate 2 jsou první chytré hodinky na světě s podporou aktivní sonarové komunikace pracující na frekvenci 3–5 kHz. Potápěči mohou v hloubce do 150 metrů posílat (předdefinované) textové zprávy nebo emoji mezi zařízeními až na vzdálenost 60 metrů. Součástí systému je i integrovaný SOS signál a dekompresní algoritmus Bühlmann ZHL-16C, který hlídá bezpečné výstupy.
Jediné, co musíte udělat, je najít kolegu potápěče, který také vlastní Watch Ultimate 2. Přidáte si jej do seznamu přátel (můžete jich mít až 50) a v tu ránu můžete komunikovat. Výrobce doporučuje otestovat si komunikaci ještě na souši – vše probíhá pomocí přednastavených zpráv či emotikon.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Možnost nastavit přístrojové, technické i volnočasové potápění je výrazným rozdílem oproti levnějším, leč stále prémiovým hodinkám Watch GT 6 Pro, které nabízí pouze rekreační režim bez sonarové komunikace pro potápěče-nadšence.
Multisenzorová technologie X-Tap
Systém X-Tap přináší přesnější měření zdravotních i tréninkových dat. Kombinuje snímač tlaku, EKG a optický PPG senzor pro monitorování tepu, hladiny kyslíku v krvi (SpO₂), dýchání, stresu i arteriální tuhosti, tedy úrovně ztuhlosti tepen. Boční senzor X-Tap není u Watch Ultimate 2 úplnou novinkou, debutoval totiž už u modelu Watch 5 z května letošního roku.
X-Tap umožňuje jediným poklepáním spustit měření konkrétní funkce – například hladiny kyslíku. Systém TruSense a funkce Health Glance pak zpracovávají až deset klíčových zdravotních ukazatelů během jedné minuty. Oproti GT 6 Pro jsou měření rychlejší, přesnější, doplněná o nové metriky a hlavně uživatelsky přívětivější, protože přiložením prstu zjistí hned několik metrik.
Podpora eSIM a konektivita nové úrovně
Huawei Watch Ultimate 2 podporují eSIM připojení, díky čemuž lze volat přímo z hodinek bez nutnosti mít telefon u sebe. Hodinky umí s eSIM pracovat dvěma způsoby, nicméně první z nich (naklonované číslo) v Česku není podporovaný.
- One Number – služba, kdy sdílíte jedno mobilní číslo mezi více zařízeními (telefonem a chytrými hodinkami). Hlavní telefon si ponechává hlavní SIM/eSIM a hodinky pak fungují jako prodloužení tohoto čísla. To znamená, že když vám někdo zavolá nebo napíše na číslo, můžete to řešit jak na telefonu, tak na hodinkách – jsou tedy obě zařízení na stejném čísle. Ale pozor, pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, bude SIM karta pouze „na telefonu“. Tuhle možnost u nás sice podporují operátoři O2 (služba O2 Chytré hodinky) a T-Mobile (služba Watch Connection Extra), avšak hodinky od Huawei nejsou mezi kompatibilními modely.
- Standalone Number – opačný model, kdy hodinky (či jiné zařízení) mají své vlastní samostatné telefonní číslo a plnohodnotný eSIM plán. Hodinky tedy fungují nezávisle na telefonu — můžete je používat jako samostatné mobilní zařízení, které volá, přijímá SMS i data. Tato možnost je dostupná i pro uživatele v Česku u všech tří operátorů, jde totiž o standardní nahrání eSIM do zařízení.
Co se týká konektivity, zde nekončíme. Zlepšený systém antén zajišťuje silnější signál, rychlejší připojení a spolehlivější GPS navigaci. Dvoupásmový systém GNSS (GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) je ještě o něco přesnější než u GT 6 Pro. V terénu se hodí také funkce importu tras, označení checkpointů a offline barevné mapy.
Displej a výdrž
Hlavní prvky výbavy – výdrž a displej – jsme si nechali na konec, protože nejsou u Watch Ultimate 2 nikterak unikátním, ale rozhodně stojí za vypíchnutí. Coby zobrazovač využívají 1,5″ LTPO2 AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 3 500 nitů. Obrazovka je o něco jasnější než u Watch 6 Pro, které disponují svítivostí až 3 000 nitů. Díky tomu je zaručená skvělá čitelnost i pod vodní hladinou nebo na přímém slunci.
Baterie s kapacitou 867 mAh nabídne dle oficiálních testů Huawei přibližně 4,5 dne výdrže v běžném provozu, 3 dny se zapnutým Always-on displejem, anebo až 11 dní v úsporném režimu. V tomto odvětví asi jako v jediném při přímém srovnání vedou levnější Watch GT 6 Pro, které vydrží i při aktivnějším používání klidně dva týdny. Ultimate 2 přinášejí lepší poměr výkonu k možnostem – zejména při aktivním využívání eSIM či GPS.
Huawei Watch Ultimate 2 se na českém trhu prodávají ve dvou variantách. Černá edice (Compass Black) vyjde na 22 490 korun, modrá (Ocean Blue) s titanovým řemínkem je o 2 500 Kč dražší.