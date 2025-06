Recenze Huawei Watch 5: skoro nejlepší hodinky pro Android…

Huawei poslal na trh své nejnovější a zatím nejlepší hodinky Watch 5 ve dvou velikostech

Sází hlavně na skvělou výdrž, spoustu funkcí a nové boční senzory X-Tap

Cena základního modelu je 10 999 Kč, nejdražší pak vyjde na 15 999 Kč

Huawei se na trhu s chytrými hodinkami uchytil více než skvěle. Slibuje unikátní kombinaci designu a vlastně stále zajímavější výbavy. Asi nezapře, že trochu stojí ve stínu Applu a Samsungu, ale to jsou jen čísla do tabulek. Ve skutečnosti totiž Huawei se svými hodinkami může ovládnout zbytek cílovky – tedy uživatele telefonů Honor, Xiaomi, Motorola, Infinix a dalších.

Pokud máte Android a hledáte hodinky, které by byly skoro stejně dobré jako ty od Applu, ale s lepší výdrží, tady máte jasného kandidáta. Vrcholným modelem letošního portfolia jsou Huawei Watch 5, které sází na vynikající výdrž, skvělou výbavu a úplně nový přístup k měření zdravotních dat.

Huawei Watch 5 Pro jsou k dispozici ve dvou velikostech: 46 a 42 milimetrů. Tu větší máme k dispozici i my, opět působí trochu víc jako „pánská“, byť je oficiálně asi unisex. Zatímco větší verze nabízí i modely s tělem z titanu, menší je pouze nerezová. Základní model větší i menší varianty vyjde na 10 999 Kč včetně DPH, nejdražší titanové provedení s řemínkem ze stejného materiálu pak stojí bezmála 16 tisíc korun.

Obsah balení

Na rozdíl od Applu nebo Samsung dodává Huawei své hodinky v celkem velké krabici se čtvercovým půdorysem, takže mnohem víc připomíná balení klasických hodinek. Uvnitř toho ale nečekejte o mnoho víc: hodinky, řemínek, nabíječka s USB-A koncovkou, nezáživná literatura. To je všechno.

Design: Titan, ocel a laciné řemínky

První dojem z hodinek, nehledě na výběr varianty, je luxusní. Tělo z jednoho kusu kovu, metalické tlačítko i korunka, keramické dýnko a safírové sklo. Hodinky vypadají opravdu draze, což potvrzují i reakce kolegů a známých. Kdybych měl vybrat, asi nejpůsobivější je modrá varianta s koženkovým řemínkem, nebo klasická přírodní titanová s hnědým páskem. Designově nejslabší je pak černý model, který vypadá trochu tuctově; Huawei se nepodařilo zapůsobit černým titanem tak, jako se to povedlo Applu.

Slabší stránkou designu a zpracování jsou řemínky. Na fotkách vše vypadá jako pravá kůže, ale v ruce je to jen obyčejná „koženka“ podšitá silikonem. Materiál není příjemný na dotek a ani nevoní jako pravá kůže. To je škoda, protože jinak je zpracování na vysoké úrovni. Pokud chcete luxusnější pocit, doporučuji investovat do kovového řemínku. Anebo si dokoupíte libovolný řemínek s osičkou 22/18 milimetrů.

Hodinky jsou robustní, takže s nimi občas bouchnete o futra nebo stěny. Naštěstí je displej chráněný safírovým sklem a odolnost je certifikovaná podle normy IP68/69 i EN13319, takže je můžete bez obav vzít i do bazénu nebo na potápění až do 40 metrů.

Displej: Jasný, ale s drobným „ale“

Displej je AMOLED LTPO s rozlišením 466 × 466 bodů (1,5″ u větší verze, 1,38″ u menší). Obrazová jemnost je vyšší u menšího modelu (338 vs. 310 ppi). Svítivost až 3 000 nitů je impozantní – stejně jako u Apple Watch Ultra 2. Displej je skvělý i na slunci, ale automatická regulace jasu občas selže.

V praxi byly Watch 5 často slabší než Apple Watch nošené simultánně na druhé ruce. Svítivost přitom oba panely nabízí tabulkově stejnou. Takže buď jeden z výrobců neuvádí do tabulek úplnou pravdu, nebo má Huawei problém s automatickou regulací jasu. Při používání hodinek na přímém slunci je pochopitelně žádoucí vytáhnout jas na maximum, a to mi u Huawei Watch trochu chybí.

Výbava a funkce: nový senzor X-Tap

Největší předností je sledování zdraví sadou nových senzorů. Hodinky mají sadu známou jako TrueSense v keramickém dýnku, která měří tep, teplotu kůže a další metriky. Dokud máte hodinky nasazené, je dýnko v přímém kontaktu s kůží a může měřit klidně bez přestávky celých 24 hodin.

K tomu se ale přidává úplná novinka v podobě bočního senzoru X-Tap. Ten umožňuje přesnější měření z jednoho bodu (například z prstu). X-Tap měří tlak, ztuhlost tepen, hladinu kyslíku v krvi (SpO2) a dokonce i EKG. Výsledky jsou rychlé a přehledné – za minutu získáte komplexní přehled o svém zdraví včetně stresu, kondice plic a dalších metrik.

HarmonyOS přináší novou funkci Zdravotní přehled – během 5 minut projdete 8 testy a dostanete komplexní přehled o svém zdraví. Systém sleduje tep, stres, spánek i kondici plic a na razantní změny upozorňuje aplikace Health Insights.

Stále žádné NFC platby

Ovládání je intuitivní – ciferník si můžete přizpůsobit, widgety pro rychlé spuštění aplikací jsou přímo na něm. Ovládá se přepínáním stránek nebo podržením digitální korunky. Notifikace zvládá hodinky na jedničku, můžete odpovídat přes miniaturní klávesnici (ale bez českých znaků), případně pomocí emoji nebo diktovat. K dispozici jsou i bezdotyková gesta, která lze využít pro aplikaci telefon, budík, hudba a vzdálená spoušť fotoaparátu.

Aplikací není mnoho, většinou jen doplňují chybějící funkce (záznamník, hlasové poznámky). Předinstalovaný je Petal Maps, stáhnout můžete i oblíbený úkolovník TickTick. Wi-Fi, mikrofon, reproduktor, vlastní GPS Sunflower (GPS, Glonass, Galileio, Beidou, QZSS) i NFC jsou samozřejmostí – bezkontaktní platby ale nečekejte. Nechybí ani eSIM – službu „jedno číslo, dvě zařízení“ ale zatím podporuje pouze Vodafone. Můžete si však do hodinek naskenovat libovolnou nepoužívanou eSIM s odlišným číslem, než jaké máte na telefonu.

Výdrž: 6 dní, je to málo, nebo moc?

Výdrž baterie je pro hodinky Huawei cosi jako hlavní prvek, kterým se často chlubí. Zatímco většina chytrých hodinek od Applu nebo Samsungu si vystačí s nabíjením každý den nebo obden, Huawei Watch 5 zvládají i při intenzivním používání – tedy s nepřetržitým měřením tepu, spánku, notifikacemi a zapnutým displejem – vydržet plných 6 dní bez nabíjení. To je víc než solidní výsledek, který jsme si mohli ověřit v praxi.

Oficiálně se Huawei drží při zemi. Na webu uvádí, že hodinky vydrží 4,5 dne typického používání, 3 dny se zapnutým Always-on displejem (AOD) a 11 dní v úsporném režimu. Naše zkušenost je mnohem lepší, protože i s nepřetržitým měřením tepu, monitoringem spánku a neustále zapnutým AOD hodinky stejně vydržely zmíněných 6 dní. Pokud s nimi však vyrazíte obden na 30–60minutovou venkovní aktivitu (procházka, kolo, běh a jiné), výdrž se smrskne na 4 dny.

V úsporném režimu baterie, který můžete aktivovat v nastavení nebo z horní stahovací lišty, pak hodinky zvládají 8–10 dní (dle používání a frekvence sportování), i na těch 11 dní se pravděpodobně dostanete. Musíte se však rozloučit s Wi-Fi nebo s autonomním měřením srdečního tepu 24 hodin 7 dní v týdnu.

Závěrečné hodnocení

Huawei Watch 5 jsou skvělé hodinky pro všechny, kteří chtějí prémiové chytré hodinky, ale nechtějí Apple ani Samsung – protože hodinky těchto výrobců spolupracují nejlépe s jejich značkovými telefony. Design, výdrž, zdravotní funkce a odolnost jsou na špičkové úrovni. Řemínek sice trochu zklame, ale jinak je to velmi vyvážený balíček. Pokud vám nevadí absence bezkontaktních plateb, lepší hodinky pro Android zkrátka nenajdete.

Hodinky Huawei Watch 5 jsem nosil každý den a musím říct, že jsem si na ně rychle zvykl. Jsou pohodlné, výdrž baterie je v kontextu konkurence vynikající a zdravotní funkce dostaly kýžené vylepšení díky senzorům X-Tap. Pokud chcete chytré hodinky, které vám vydrží týden bez nabíjení a ještě vám pomohou sledovat zdraví, je to jasná volba.

Klady minimalistický design

výborný výdrž baterie

odolnost

skvělý displej

nová sada senzorů X-Tap Zápory nelze s nimi platit

dobíjení jen originální nabíječkou

omezené fungování eSIM (zatím) Koupit Huawei Watch 5

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.