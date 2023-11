Huawei se utká se Samsungem: kdo vyrobí jako první telefon se dvěma ohyby?

Huawei údajně pracuje na výrobě skládačky se dvěma ohyby

Představit se veřejnosti měla už letos, nakonec ale došlo k posunutí termínu

Pro Samsung ale výroba takového zařízení nedává příliš smysl

Ohebné telefony nejsou již jen hudbou budoucnosti, ale žhavou současností. V tomto malém, ale poměrně lukrativním segmentu dominuje jihokorejská společnost Samsung se svými skládačkami Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5. Není ale velkým tajemstvím, že mezi prototypy se v Soulu testuje také varianta skládacího telefonu, která má ne jeden, ale rovnou dva ohyby. Ty by měly zvětšovat nejen zobrazovací plochu v plném rozložení, ale také nabídnou více možností používání. Až doposud to přitom vypadalo, že pokud nějaká firma uvede skládačku se dvěma ohyby na trh jako první, bude to právě Samsung.

Bude první skládačka se dvěma ohyby od Samsungu, nebo Huawei?

Nyní to ale vypadá, že se korejskému gigantovi rýsuje konkurence v nedaleké Číně. Huawei sice v posledních letech zaznamenal výrazný ústup ze slávy vinou amerických sankcí, to ovšem ale neznamená, že by se vzdal svých snah o vývoj a inovace. Ostatně právě Huawei přivedl společně se Samsungem a Motorolou jeden z prvních ohebných telefonů na trh a nebýt zmíněných sankcí, jistě by se nyní přetahoval s jihokorejskou firmou o prvenství na trhu. Podle zdrojů serveru TrendForce připravuje Huawei ohebnou novinku na rok 2024 a podle všeho by se mělo jednat právě o smartphone se dvěma ohyby.

Známý analytik Ross Young, který se zaměřuje na displeje, je ovšem ke snahám Huawei poměrně skeptický. Dle jeho informací totiž měl čínský gigant telefon se dvěma ohyby představit už na konci letošního roku, což se s nejvyšší pravděpodobností nestane. To by naznačovalo, že věci nejdou tak úplně podle plánů a Huawei možná narazilo na překážku, která jej donutila posunout termín oficiálního představení. Huawei i přes to možná Samsung v tomto ohledu předběhne, nicméně je zde otázka, zda by měla firma ze Soulu o prvenství vůbec usilovat.

Podle dostupných informací se Samsung bude spíše zaměřovat na výrobu levnějších ohebných telefonů, které by přesvědčily větší množství uživatelů k přechodu na skládačky. Příchod nového a neprověřeného konceptu by společnost stál značné finanční prostředky a není vůbec jisté, zda bude mít trh o toto provedení vůbec zájem. Zároveň není Samsung v postavení, kdy by musel za každou cenu inovovat – konkurence na něj poměrně výrazně ztrácí a tudíž dává větší smysl zaměřit se na upevnění vybudované pozice, než na soupeření s firmou, která jej v současné situaci nemůže globálně ohrozit.