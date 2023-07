Fenomén, který nastartoval Samsung: ohebné telefony stoupají na popularitě

Trh s ohebnými smartphony se každým rokem zvětšuje a začíná být atraktivní pro stále více výrobců

Jen za loňský rok se na trh dostalo okolo 14 milionů skládaček, v číslech dominuje Samsung

V následujících letech růst ještě zrychlí

Ohebné smartphony jsou trendem dnešní doby. Čím dál tím více výrobců se snaží svým zákazníkům představit skládačku, která je nejen zaujme, ale zvládne nahradit jejich telefon s klasickou konstrukcí bez toho, aby zruinovala jejich rozpočet. Ačkoli nový typ konstrukce prozatím není masovým hitem, na který by se stály fronty, obliba těchto zařízení pomalu, ale jistě roste. U zrodu zcela nové kategorie přitom stál Samsung, který této části trhu navíc aktuálně výrazně dominuje. Jak se celý segment vyvíjel a kde bude za pár let?

V našem prostředí nejsou k dispozici všechny ohebné telefony, avšak Samsung své skládačky v Česku a na Slovensku prodává již delší dobu. Právě z tohoto důvodu se v našem článku zaměříme především na jihokorejskou společnost, která je nejvíce relevantní nejen z celosvětového pohledu, ale také z našeho středoevropského.

Pohlížet na celý segment lze optikou různých čísel, avšak my jsme se rozhodli jej sledovat prostřednictvím smartphonů, které byly dodány na trh: tedy opustily továrnu a vydaly se k zákazníkům skrze distribuční řetězce. Sledovat odvětví ohebných telefonů lze také skrze reálné prodeje, avšak vzhledem k hůře dostupným datům z této oblasti a neustálenému trhu, kdy se ceny ještě nestihly etablovat, by tento pohled mohl být zavádějící.

Rok 2020 nastartoval zájem o ohebné smartphony

Začátek „doby ohebné“ se datuje do roku 2019 představením první generace Samsungu Galaxy Fold. Tehdy se nicméně celý trh teprve vytvářel, o čemž svědčí celosvětový počet dodaných jednotek okolo půl milionu, alespoň podle CounterPoint Research. Pokoušet se o hlubší analýzu či vytvářet přehledy na čerstvě vzniklém trhu příliš smysl nemá, proto jsme se zaměřili až na roky následující, kdy nový trh se skládačkami pomalu začal dostávat jasnější obrysy.

Výrazná dominance Samsungu se projevila už v roce 2020, kdy dodal na trh odhadem 2,2 milionu zařízení, což mu vyneslo podíl na trhu skládaček ve výši 87 procent, alespoň podle dat Display Supply Chain Consultants (DSCC). Velkým hitem bylo především véčko Z Flip, které ovládlo tehdejší trh s téměř 50 procenty, přičemž Z Fold 2 mu zdatně sekundoval. S podobnými čísly přišel také CounterPoint Research, podle kterého se gigant ze Soulu mohl pyšnit 2,04 miliony telefonů dodaných na trh, což z celkového počtu 2,8 milionů zařízení dělá 73 procentní podíl. I přes poměrně slibná čísla bylo vidět, že je celý trh se skládačkami teprve ve svých začátcích.

Za přelomový se dá považovat rok 2021, kdy se naplno ukázalo, že skládací telefony tady s námi budou a čeká je (i nás) zajímavá budoucnost. Jedna z výrazných tváří Samsungu TM Roh se v tomto roce neváhal pochlubit, že celkově se na trh dostalo 10 milionů skládaček všech výrobců. S přesným číslem týkajícím se Samsungu ovšem nepřišel, avšak neopomenul zmínit, že oproti předchozímu roku zaznamenali v Soulu nárůst o 300 procent, přičemž zákazníci ze 70 procent nejčastěji sahali po ohebném véčku.

Nezávislá čísla z International Data Corporation (IDC) za rok 2021 víceméně potvrzují odhady z Jižní Koreje. Podle těchto dat se na trh dostalo celkem 8,1 milionů zařízení, což v celkovém součtu za minulé roky přibližně odpovídá údajům ze Samsungu. Podobného mínění je také analytik Ross Young z DSCC, který hovoří o 7,9 milionech kusů. Společnost Omdia je ve svém pohledu poměrně optimistická: podle ní se na trh od roku 2019 dostalo 11,5 milionu telefonů, přičemž z roku 2021 činní dodávky na trh 9 milionů kusů, což znamená meziroční nárůst o 309 procent. CounterPoint Research ve své analýze podotýká, že celý trh vzrostl od roku 2019 o neuvěřitelných 1 700 procent.

Nejpopulárnějším modelem je v tomto případě Galaxy Z Flip 3, který se na trh dostal v počtu 4,6 milionů kusů a zvládl tak získat podíl 52 procent z trhu ohebných zařízení. Druhé místo opanoval Z Fold 3 s 2,5 miliony dodaných kusů. Zajímavostí je druhé místo v rámci společností, které zaujal Huawei – ten na trh dodal 0,9 milionů skládaček, což mu stačilo na 10% podíl na trhu. S těmito čísly víceméně souhlasí i DSCC, podle nichž Samsung dominoval s 87,8% podílem, Huawei držel druhé místo s 9,3 procentním podílem a na dalších místech se krčilo Xiaomi s 2,4 procenty, Royole s 0,3 procenty a Oppo s 0,2 procenty.

Stabilizace přišla v roce 2022

Pro následující rok začněme nejprve s analýzou od společnosti Canalys. Ta za rok 2022 eviduje 14,2 milionů kusů skládaček dodaných na trh, přičemž dle jejich dat samotný Samsung dodal přibližně 12 milionů, což mu vyneslo podíl přesahující 77 procent. V rámci prodejů firemním zákazníkům se poté Samsung pochlubil meziročním nárůstem o 105 procent v období mezi lednem a říjnem 2022. Ostatní hráči na trhu, jako jsou Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi a Honor, se podle Stevena Kiernana z Canalysu podíleli na dodávkách na trh přibližně 1 milionem kusů každý s výjimkou společnosti Huawei, která dodala odhadem 2 miliony. Pro zajímavost Motorola dodala na trh přibližně 40 tisíc kusů svého ohebného Razru, což jí zajistilo podíl 0,04 procenta.

Optimistický byl také odhad analytiků z CounterPoint Research, kteří v polovině roku 2022 odhadovali celkové dodávky na trh ve výši 16 milionů kusů, přičemž za první polovinu roku 2022 zaznamenali dominanci Samsungu na trhu v podobě 62 procentního podílu. Na druhém místě se umístil Huawei s 16 procenty a trojici uzavírá Oppo se 3 procenty. IDC za loňský rok eviduje 14,2 milionů dodaných zařízení na trh.

Čísla DSCC se drží při zemi a hovoří o 12,9 milionech smartphonů dodaných na trh, přičemž za tradičně nejsilnější 4. kvartál se jednalo o počet 3,1 milionů zařízení. Podle DSCC tak trh zaznamenal mezikvartální nárůst o 48 procent a meziroční o 26 procent, což jsou sice pozitivní čísla, avšak lze z nich vyčíst, že růst výrazně zpomalil. Samsung si zachoval dominanci a opanoval v loňském roce trh s podílem 83 procent. Zpomalení růstu je podle analytiků z DSCC pochopitelné – meziročně poklesl celý trh s chytrými telefony o 11,3 procenta, za což mohou především různé ekonomické faktory, jako inflace či nastupující recese.

Jaký bude rok 2023 a další období?

Vyhlídky do budoucnosti skládaček jsou ze všech stran poměrně příznivé. Web Financial Times odhaduje, že pokud bude současný trend pokračovat, vzrostou dodávky na trh v letošním roce dvojnásobně a dosáhnou na množství 30 milionů jednotek. Naproti tomu chce jít i samotný Samsung, který předpokládá, že by v letošním roce mohl dodat na trh 15 milionů zařízení Galaxy Z Fold 4 a Galaxy Z Flip 4, které by se s příchodem nové generace mohly stát dostupnější alternativou a cenovým hitem.

Predikce CounterPoint Research je ve svých odhadech o něco konzervativnější a očekává přibližně 26 milionů dodaných skládaček na trh, přičemž dařit by se podle nich mělo ohebným smartphonům od Samsungu, které dosáhnou na 9 milionů kusů dodaných na trh do konce roku 2023, což by jim mělo vynést přibližně 80% podíl na trhu.

IDC má ve svém výhledu do budoucna také poměrně jasno: za letošní rok se odhaduje 21,4 milionů dodaných skládaček, což je oproti loňskému roku nárůst o více než 50 procent. I do budoucna vidí IDC situaci na trhu s ohebnými telefony poměrně pozitivně. Ve svých dřívějších predikcích společnost odhadovala 41,5 milionů kusů dodaných na trh v roce 2026 s podílem 2,8 procent na celkovém trhu s chytrými telefony, zatímco v aktuální predikci pro rok 2027 hovoří analytici o 48,1 milionech dodaných jednotek a celkovém podílu na trhu s chytrými telefony ve výši 3,5 procenta.

Optimistickou předpovědí se netají ani Canalys. Ten očekává pokoření 30 milionů dodaných kusů ohebných telefonů v roce 2024. K pozitivním predikcím je vede i informace o meziročním růstu o 148 procent, což je oproti trhu s klasickými chytrými telefony doslova obří skok. Ten totiž meziročně vzrostl pouze o 7 procent, což je ale na druhou stranu pochopitelné vzhledem k tomu, že se nejedná o dynamicky se rozvíjející odvětví, ale o již etablovaný trh.

Ačkoli veškerá data a dostupné predikce vypadají slibně, ne všichni věří v zářnou budoucnost ohebných smartpohnů. Kupříkladu generální ředitel Nothing Carl Pei nevěří, že by skládačky dokázaly porazit iPhone v prémiovém segmentu, kde jablečné přístroje opanují 75 % celkového trhu. Právě postoj Applu ke skládacím telefonům bude do budoucna klíčový – bez toho, aby se společnost z Cupertina zapojila do výroby skládacích či rovnou rolovacích smartphonů, se bude nový segment prosazovat pozvolna.

Své znalosti v segmentu ohebných smartphonů si můžete otestovat v našem kvízu, který jsme pro vás připravili. Najdete v něm jak známé skládačky, s jejichž identifikací zřejmě nebudete mít problém, tak i některé přístroje, které pravděpodobně jen tak nepoznáte.