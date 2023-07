Skládačky nemohou porazit iPhone, myslí si šéf značky Nothing

Ohebná zařízení pravděpodobně Apple neporazí, myslí si Carl Pei

V segmentu prémiových zařízení totiž Apple dominuje se svým 75% podílem

Skládačku od Nothing Pei nevyloučil, příliš pravděpodobná ale v dohledné době není

Pokud byste hledali jeden z nejvýraznějších trendů v oblasti chytrých telefonů za poslední roky, patrně byste dříve či později dospěli k ohebným smartphonům. Ty už delší dobu nejsou jen experimentální zařízení pro úzkou skupinu nadšenců, ale především díky Samsungu se jedná o cenově dostupná zařízení, které si mohou dovolit i běžní smrtelníci. Ačkoli je celá řada uživatelů považuje za další krok ve vývoji chytrých telefonů, ne všichni jsou toho názoru.

Ohebné telefony Apple na kolena nepoloží

I přes svůj nepopiratelný „wow efekt“ se většímu objemu zákazníků stále nechce za skládačky dávat peníze a drtivá většina z nich pořád preferuje klasickou konstrukci. Ani někteří výrobci v čele s Applem zatím ohebných smartphonům příliš nevěří a trpělivě vyčkávají, kam se budoucnost bude dále posouvat. Ne zrovna lichotivě se nedávno vyjádřil na téma skládaček i Carl Pei, generální ředitel firmy Nothing. Toho by patrně jen málokdo podezíral z toho, že nefandí inovacím.

„Pro nás musí být každý produkt úspěšný a ziskový, protože nemáme neomezené zdroje,“ odpověděl Pei na dotaz, jaké jsou faktory toho, že Nothing nenabízí skládací telefony. „Ohebné telefony pro nás zatím nejsou příliš zajímavé. Jakmile začnou mizet některé konstrukční neduhy, jako je viditelný záhyb na displeji a software se začne více přizpůsobovat této nové konstrukci, možná zvážíme výrobu naší první skládačky,“ dodal Pei. Úplně skeptický ale zakladatel úspěšné společnosti směrem k ohebným zařízením není. „Neříkáme ne, ale nemyslím si, že je to věc, která skutečně změní situaci na trhu. Nemyslím si, že je to věc, díky které Android zvítězí nad iOS. Nemyslím si, že je to to, co nás přiměje stát se z nenápadného výrobce chytrých telefonů dalším technologickým gigantem,“ podotkl realisticky.

Android sice v současné době naprosto dominuje odvětví chytrých telefonů, avšak pokud vezmeme v potaz pouze prémiový segment, kde má Apple takřka všechny své zástupce, situace se diametrálně promění. V tomto segmentu, tedy telefonů za 600 dolarů a více (cca 15 tisíc s DPH) se totiž firma z Cupertina podílí na 75% všech prodejů, alespoň za loňský rok. Vzhledem k tomu, že skládačky se takřka výhradně pohybují nad touto cenovou hranicí, je šance ukrojit větší podíl z tohoto segmentu poměrně malá.