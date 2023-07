KVÍZ: poznáte všechny telefony s ohebným displejem?

Samsung už tuto středu představí novou generaci ohebných smartphonů Galaxy Z Flip 5 & Fold 5

Tento segment zařízení je na vzestupu, za loňský rok se mělo prodat přes 14 milionů „skládaček“

Otestujte se v našem kvízu a zkuste rozpoznat jednotlivé modely

Už tuto středu 26. července ve 13:00 Samsung představí novou generaci smartphonů s ohebných displejem a vy u toho můžete být s námi. Náš šéfredaktor Jiří Hrma při této příležitosti dostal pozvánku přímo do Soulu v Jižní Koreji, kde se uskuteční akce Galaxy Unpacked 2023. Díky tomu se na našem webu po skončení embarga můžete těšit na články s prvními dojmy ze všech představených produktů a také české ceny.

Skládačky na vzestupu

Telefony s ohebným displejem už tu s námi jsou déle než tři roky a průkopníkem této kategorie se stal právě jihokorejský Samsung. My jsme pro vás při příležitosti konání Unpacked eventu připravili speciální kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti a na základě obrázků se pokusit rozpoznat co největší množství zařízení.

Trh s flexibilními panely neustále roste a mezi uživateli je zájem zejména o smartphony s „véčkovou“ konstrukcí. Už dávno se nejedná o zařízení pro hrstku technologických nadšenců, o čemž svědčí i fakt, že na tuto vlnu naskočili i další výrobci. V budoucnu by se na pulty obchodů mohly dostat i telefony či notebooky s rolovacím displejem, nicméně to ještě nějaký rok bude trvat, jelikož je zde potřeba vyřešit a především zoptimalizovat celou řadu konstrukčních problémů a zároveň zajistit dostatečnou ochranu celého rolovacího mechanismu.

Považujete se za odborníka co se smartphonů týče? Vyzkoušejte náš nový kvíz a zkuste správně odpovědět na co největší množství soutěžních otázek. A pokud by vám to náhodou nestačilo, zkuste i náš starší kvíz, ve kterém budete hádat legendární telefony, které se zapsaly do mobilní historie.

Váš výsledek Gratulujeme!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Dokázal(a) jste rozpoznat všechny nebo většinu telefonů na obrázcích ✅ Vaše znalosti v oblasti zařízení s ohebným displejem jsou velmi dobré! Ještě je co zlepšovat. V kvízu jste chyboval(a) ve více než 30 % případů. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Poznáte telefon na obrázku? Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 4 Další #2. Poznáte telefon na obrázku? Google Pixel Fold Google Pixel Fold Honor Magic V Honor Magic V Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mi Mix Fold Vivo X Fold 2 Vivo X Fold 2 Další #3. Poznáte telefon na obrázku? Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip Motorola Razr 5G Motorola Razr 5G Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Huawei Mate Xs Huawei Mate Xs Další #4. Poznáte telefon na obrázku? Huawei Mate Xs2 Huawei Mate Xs2 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold 2 Oppo Find 2 Oppo Find 2 Google Pixel Fold Google Pixel Fold Další #5. Poznáte telefon na obrázku? Samsung Galaxy Flip Samsung Galaxy Flip Xiaomi Mi Mix Fold 2 Xiaomi Mi Mix Fold 2 Huawei Mate Xs Huawei Mate Xs Huawei Mate Xs2 Huawei Mate Xs2 Další #6. Poznáte telefon na obrázku? Huawei P50 Pocket Huawei P50 Pocket Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip Motorola Razr Ultra Motorola Razr Ultra Samsung Galaxy Flip Samsung Galaxy Flip Další #7. Poznáte telefon na obrázku? Vivo X Fold 2 Vivo X Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 4 Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mi Mix Fold Honor Magic V Honor Magic V Další #8. Poznáte telefon na obrázku? Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 Honor Magic V Honor Magic V Huawei P50 Pocket Huawei P50 Pocket Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip Další #9. Poznáte telefon na obrázku? Honor Magic V Honor Magic V Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 Huawei Mate X Huawei Mate X Oppo Find N2 Oppo Find N2 Další #10. Poznáte telefon na obrázku? Huawei Mate Xs Huawei Mate Xs Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mi Mix Fold Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Fold 2 Další #11. Poznáte telefon na obrázku? Huawei Mate Xs Huawei Mate Xs Huawei Mate Xs2 Huawei Mate Xs2 Huawei Mate X3 Huawei Mate X3 Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mi Mix Fold Další #12. Poznáte telefon na obrázku? Motorola Razr Motorola Razr Motorola Razr 2022 Motorola Razr 2022 Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Ultra Motorola Razr 40 Ultra Další #13. Poznáte telefon na obrázku? Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mi Mix Fold 2 Xiaomi Mi Mix Fold 2 Google Pixel Fold Google Pixel Fold Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Fold Další #14. Poznáte telefon na obrázku? Samsung Galaxy Flip Samsung Galaxy Flip Samsung Galaxy Z Flip 2 Samsung Galaxy Z Flip 2 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 Další #15. Poznáte telefon na obrázku? Oppo Find N Oppo Find N Oppo Find N2 Oppo Find N2 Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip Další #16. Poznáte telefon na obrázku? Samsung Galaxy Fold & Flip Samsung Galaxy Fold & Flip Samsung Galaxy Z Fold 2 & Z Flip 2 Samsung Galaxy Z Fold 2 & Z Flip 2 Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 4 & Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Fold 4 & Z Flip 4 Vyhodnotit kvíz