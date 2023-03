Samsung má letos představit unikátní novinku, kterou ohnete nadvakrát

Ohebná zařízení od Samsungu by se letos mohla rozrůst o nový typ

V plánu je údajně uvedení na trh skládačky se dvěma klouby

Galaxy S23 FE je nejspíše už definitivně pohřbený

Korejská společnost Samsung představila před několika týdny své nové vlajkové modely, nicméně to stále ještě není vše, co od firmy ze Soulu můžeme letos očekávat. V létě se nejspíše na trh dostanou nové ohebné telefony Galaxy Z Fold 5 a Flip 5, které by měly nahradit aktuální zařízení. A podle některých spekulací se dočkáme i zařízení, které by mělo disponovat rovnou dvěma ohebnými klouby, a tudíž by mohlo nabídnout větší zobrazovací plochu.

Samsung už se zařízením s dvěma ohyby experimentuje nějakou dobu, ostatně prototyp podobného zařízení se ukázal například na veletrhu CES v Las Vegas začátkem roku. Z prototypu do ostré produkce je poměrně daleká cesta, avšak v Jižní Koreji se nikdy experimentů příliš nebáli. Případné zařízení se dvěma klouby by znamenalo výrazný posun na trhu se skládačkami, nicméně prozatím není známé, zda chce Samsung vsadit spíše na tablet či telefon. Jestli se korejský gigant k tomuto kroku odhodlá, se dozvíme už letos.

Další špatnou zprávu má známý leaker Yogesh Brar, který za touto várkou spekulací stojí, pro zájemce o Samsung Galaxy S23 FE. Oblíbená fanouškovská edice se pro letošní rok podle něj nechystá, což souhlasí s předchozími spekulacemi. Doufejme, že Samsung do budoucna svůj postoj k cenově dostupnějším vlajkovým lodím ještě přehodnotí.