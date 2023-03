Bude, nebo nebude? Máme nové informace o Samsungu Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE nejspíše letos nedorazí

S novou informací přišel respektovaný leaker Roland Quandt

Takzvaná fanouškovská edice vlajkových Samsungů patří mezi populární zařízení a důležitý spojovací článek v portfoliu korejského giganta mezi plnohodnotnými vlajkovými modely a střední třídou reprezentovanou telefony z řady Galaxy A. Ať už šlo o Galaxy S20 FE nebo Galaxy S21 FE, kombinace povedeného designu, sympatických parametrů a příznivé ceny mezi zákazníky rezonovala. O to větší překvapení bylo, když ze Soulu nedorazil očekávaný Galaxy S22 FE.

V poslední době se nicméně spekulovalo, že by fanouškovská edice mohla přeci jen dorazit, avšak s označením Galaxy S23 FE. Vzhledem k údajnému zrušení Samsungu Galaxy A74 by jeho vydání dávalo velký smysl, neboť bez těchto dvou modelů by jihokorejský gigant měl v portfoliu obří díru. Známý leaker Roland Quandt ale nyní utnul veškeré naděje – podle jeho informací se totiž Galaxy S23 FE letos nedočkáme.

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year. — Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023

Quandt bohužel neposkytl více informací, a tak můžeme pouze spekulovat, co vedlo Samsung k tomuto rozhodnutí. Jedním z možných vysvětlení je šetření komponentů pro současné vlajkové modely, které mají vyšší prodejní potenciál.