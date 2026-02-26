Huawei Mate X7 je nejlepší skládací fotomobil, ničí ho ale cena 53 tisíc i známá omezení

- V Česku můžete koupit exotickou skládačku Huawei Mate X7
- Aktuálně se jedná o nejlepší fotomobil v segmentu zařízení s ohebným displejem
- Je tu ale i řada omezení: naprosto zastaralý Android 12, absence 5G či podpora Google služeb
- Stejně tak cena 52 999 Kč je hodně přestřelená
Na konci ledna se u nás začala prodávat poměrně unikátní „skládačka“ od Huawei. Nebýt omezení, která telefony tohoto výrobce provázejí, mohlo jít o jeden z nejlepších smartphonů s tímto typem konstrukce. Nicméně kvůli omezením a extrémně vysoké ceně půjde o zařízení, které si pořídí pouze hrstka nadšenců a fanoušků značky. Z mého pohledu je největší průšvih EMUI 15, které by sice podle číslovky mohlo napovídat, že se jedná o nadstavbu postavenou na Androidu 15, ale není tomu tak – najdete zde Android 12, který vyšel v říjnu 2021. Ale právě proto, že je součástí Android Open Source Projectu, může jej Huawei ve svých telefonech ještě používat. Přesto bych se do budoucna bál, jak to bude s podporou aplikací, zejména těch bankovních, které klidně mohou kompatibilitu s Androidem 12 zaříznout ze dne na den.
Huawei sice nadále vydává bezpečnostní aktualizace (v Číně na to dokonce mají speciální tým inženýrů), nicméně nemožnost aktualizovat na další novější verze Androidu je z mého pohledu obřím omezením. Pak tu máme chybějící podporu 5G, kterou Huawei nemůže využívat kvůli sankcím ze strany USA. V základu v telefonu nenajdete ani Google služby, nicméně ty lze poměrně snadno doinstalovat skrze nástroj GBox. Poslední překážkoou je nemožnost nahrát si do telefonu platební kartu. Využívat lze naštěstí alespoň placení skrze službu Curve, do které si lze v rámci bezplatné verze nahrát dvě platební karty.
Poslední překážkou je cena. Vzhledem k výčtu omezení je 52 999 Kč opravdu hodně mimo mísu. Ostatně i Samsung Galaxy Z Fold 7 teď koupíte za podstatně příjemnějších 44 990 Kč. Přesto ale je jedna disciplína, ve které Huawei oproti jiným skládačkám výrazně exceluje a která mě přinutila napsat tento článek.
Jedná se o fotoaparáty. V tomto ohledu totiž Mate X7 spolehlivě může konkurovat klasickým vlajkovým telefonům jako je Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra či iPhone 17 Pro. Ve vystouplém ostrůvku na zádech najdeme poměrně silnou sestavu:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.49–f/4.0 (24 mm)
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2 (13 mm)
- 50Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.2 (81 mm)
Všem snímačům je pak ještě k ruce 1,5Mpx spektrální kamera starající se o přesné zachycení barev. O zpracování barev se stará druhá generace čipu Red Maple Imaging. V porovnání s iPhonem 17 Pro Max hlavní snímač u Mate X7 zachytí výrazně více světla, a to samé platí i pro teleobjektiv. Pro posouzení přikládám více než 40 testovacích snímků z různých prostředí a světelných scén.
Video novinka od Huawei dokáže nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu. Kvalita záznamu (obraz i zvuk) je špičková nejen za dobrého světla, ale i v šeru či ve tmě. I při nejvyšší fps (ve 4K) je možné během záznamu plynule přepínat mezi jednotlivými objektivy.
Lehčí a tenčí…
Letošní Mate X7 má v pase 9,5 mm v zavřeném a 4,5 mm v otevřeném stavu, hmotnost poklesla o 4 gramy na celkových 235 gramů. Zvýšila se ale odolnost – telefon nově ustojí i kontakt s tlakovou vodou, neboť splňuje odolnostní krytí IP58 a IP59. Pokud mě paměť neklame, jedná se aktuálně o vůbec nejodolnější skládačku na trhu.
Jen pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold 7 má v zavřeném stavu 8,9 mm, v otevřeném 4,2 mm a jeho hmotnost je 215 gramů. Novinka od Huawei je tedy nepatrně větší a těžší, ale při reálném používání není rozdíl až tak patrný. A nesmíme zapomínat, že Mate X7 má o 900 mAh větší kapacitu baterie.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,8 × 144,2 × 4,5 mm (rozložený), 156,8 × 73,8 × 9,5 mm (složený), hmotnost: 236 g, zvýšená odolnost: IP58/IP59
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
V ruce se telefon drží velmi dobře, těžiště má správně vyvážené a i přes masivnější fotomodul nemá tendenci přepadávat. Výtku mám jen k umístění tlačítka Power na pravém boku, které je na můj vkus až příliš vysoko, a chvíli jsem si musel zvykat, než jsem je nahmatal na první dobrou. Navíc je v něm ukryta čtečka otisků prstů, kterou jsem z počátku neustále nebyl schopný „trefit“.
Pokud se o Mate X7 chcete dozvědět více, mrkněte se na můj starší článek s podrobnými prvními dojmy, kde jsem se více zaměřil na hardwarové parametry, kompatibilitu s Google službami i možnosti placení.
Cena a dostupnost
Jak jsem již zmínil v úvodu, za verzi s 16/512 GB zaplatíte 52 999 Kč. I když je hardwarová výbava slušná, cena je to opravdu hodně přestřelená. A příliš to nezachrání ani fakt, že k telefonu dostanete zdarma 100W nabíječku, která se jinak prodává za 1 200 Kč. I po konstrukční stránce je Mate X7 naprosto precizně zpracovaný kus hardwaru a zejména v mnou testované červené barvě jej nelze přehlédnout. Kromě ní jej seženete ještě v decentnější černé.
Nicméně díky omezením Huawei nemůže počítat s tím, že by trhalo prodejní rekordy. Primárně jde o telefon, který má sloužit jako jakási výkladní skříň výrobce a ukázka toho, co Huawei dokáže vyrobit. Je to ale škoda – nebýt omezení, která zapříčinila obchodní válka mezi USA a Čínou, byl by Mate X7 jednou z nejlepších skládaček na trhu, který by dokázal konkurenčním značkám slušně zatopit.