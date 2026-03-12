Honor vaří novou vlajkovou řadu Magic 9. Kompaktní model dostane 8000mAh baterii

TOPlist

Řada Magic od Honoru je ve vlajkové kategorii již plně etablovaná a dlouhodobě se prodává i v Česku. Aktuální série nese označení Magic 8 a čítá hned pětici modelů, přičemž základní provedení je tak trochu upozaděno na úkor modelů jako Pro nebo Air. To by se ale mohlo v rámci další generace změnit, protože právě základní model by mohl dostat zajímavé novinky.

Honor Magic 9 v přípravě

Prozatím se přesně neví, jaké konkrétní modely v rámci řady Magic 9 dorazí, ale základní provedení je víceméně jistotou, stejně jako verze Pro. Dnes bude řeč právě o základní specifikaci, které se nedostává ani zdaleka tolik pozornosti, jako ostatním variantám. Jeden z prvních úniků ale naznačuje, že s další generací by tomu mohlo být jinak.

Honor Magic 8
Honor Magic 8

Základní Magic 9 by se totiž mohl posunout segmentu kompaktů, což je kategorie, která aktuálně zažívá obrození. Tradiční kompaktní vlajky od Applu, Samsungu či Googlu doplnili výrobci jako Vivo, Oppo, OnePlus, a nově by do této kategorie měl zapadnout i základní Magic 9. Jeho displej bude mít údajně úhlopříčku 6,36 palce, což je výrazně méně než u aktuálního modelu (6,58 palce).

Pořádná baterie a periskop na zádech

I přes menší displej a s tím spojenými kompaktními rozměry by měl Magic 9 pořádně vyrůst v oblasti baterie. Zatímco aktuální model nabízí akumulátor o velikosti 7 000 mAh, jeho nástupce by měl dostat baterii s kapacitou 8 000 mAh. To by byla v této velikostní třídě rekordní hodnota, která zahanbí i o řád větší telefony.

Honor Magic 8
Honor Magic 8

Další vítanou změnou bude teleobjektiv, který by měl dostat periskopickou konstrukci a nahradí tradiční teleobjektiv z modelu Magic 8. Tento typ konstrukce bývá většinou vyhrazen dražším telefonům, ačkoliv typ osazeného senzoru, rozlišení nebo hodnota zoomu zůstávají neznámé. Další informace zmiňují přítomnost bezdrátového nabíjení a ultrasonické čtečky otisků prstů.



Vizualizace patentu skládačky od Honoru



Datum představení

Vzhledem k tomu, že se jedná o víceméně první střípky týkající se řady Magic 9, je jasné, že premiéra je ještě relativně vzdálená. Je pravděpodobné, že představení se uskuteční v podobném časovém rámci, jako u aktuální řady a to by znamenalo říjen 2026. Telefon bude pohánět nový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 od Qualcommu.

Kapitoly článku