Honor si nechal patentovat skládačku z jiného světa. Skládá se jako origami

- Honor si nechal patentovat zcela nový typ skládacího telefonu
- Skládá se ne jednou nebo dvakrát, ale rovnou čtyřikrát
- Trochu připomíná origami, slavné japonské umění skládání papíru
Aktuálně jsou na trhu se skládacími smartphony zaběhlé dva typy konstrukce – véčko a knížkové skládačky, které se otevírají jako kniha. Samsung a Huawei nabízí také trojnásobné skládačky, ale to je tak všechno. Výrobci se samozřejmě snaží přijít s novými typy konstrukce, ale žádný to do sériové výroby prozatím nedotáhl. Bude Honor se svým novým patentem skládačky, která připomíná origami, úspěšnější?
Když jsou jedno, dvě nebo tři složení málo
Pokud by vás snad napadlo, že klasické jedno složení je málo, a dvě, které využívají trojnásobné skládačky, také, koncept od Honoru vás určitě potěší. Ten si totiž nechal patentovat telefon, který se skládá hned čtyřikrát. Jeho design je interně připodobňován k origami, japonskému umění skládání papíru bez lepení a stříhání.
To znamená, že relativně velký displej by bylo možné složit do opravdu velmi kompaktní formy a rozdíl mezi složeným a rozloženým telefonem by byl mnohem výraznější než u tradičních skládaček. Bez debat se jedná o velmi odvážný nápad, který ale vlastně dává docela smysl a v reálném světě by byl rozhodně praktický.
Skládačka zcela nové generace
Jedná se o nejsložitější faktor skládacího telefonu, jaký byl kdy od jakékoliv značky zaregistrován, a konstrukce je opravdu velmi komplexní. Vsází na více bodů pantů na jednom flexibilním displeji a každý z nich vyžaduje zcela přesné zarovnání, aby bylo zamezeno zrychlenému opotřebení nebo případnému poškození.
Zatímco dnes nabízí skládačky otevírající se jako kniha kombinaci tradiční velikosti ve složeném a plochu menšího tabletu v rozloženém stavu, tento typ čtyřnásobné skládačky by zcela změnil pravidla hry. Mohl by nabídnout kapesní rozměry ve složeném stavu, ale po otevření klidně displej velký třeba jako u notebooku. Po konstrukční stránce by se jednalo o skutečně obrovskou výzvu.
Realita, nebo hudba až příliš vzdálené budoucnosti?
Už tradiční skládačky jsou nesmírně pokročilé telefony, kdy se u konstrukce řeší naprosto dokonalá přesnost, ale tento nový typ by představoval zcela novou úroveň inženýrství. Obrazovka by musela být schopná ohnout se na několika místech, aniž by praskala nebo se jinak poškodila, a hlavně by se každá její část se musela při složení naprosto přesně zarovnat s ostatními.
Pokud by jeden z pantů trochu „uhnul“, hrozilo by poškození displeje a telefonu. Samozřejmě se jedná jen o koncept a nehrozí, že bychom se podobného typu skládačky v dohledné době dočkali. Je ale evidentní, že Honor zkoumá nové možnosti, a právě tato čínská značka se odvážných nápadů nebojí – viz například její telefon Robot Phone s robotickou kamerou, který míří do prodeje.