To tady ještě nebylo! Honor ukázal smartphone s pohyblivým gimbalem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 10. 18:00
Koncept zařízení Honor Robot Phone
  • Koncept Robot Phone od Honoru představuje smartphone s vyklápěcí gimbal kamerou
  • Na detaily je Honor prozatím skoupý a moc toho neprozradil
  • Naživo by prototyp měl být k vidění na MWC v Barceloně

Chytré telefony jsou v dnešní době prakticky bez výjimky jen „nudné placky“. Tu a tam někdo překvapí křiklavou barvou či trochu jiným tvarem fotomodulu, nicméně striktně vzato se inovativní přístup, který měli výrobci smartphonů v minulosti, téměř nadobro vytratil. I v případě ohebných telefonů je poměrně patrné, že se celý segment již ustálil na několika stylech a mnoho firem se již neodvažuje přijít s něčím novým. Tu a tam se ale objeví pokus, jenž má ambici stojaté vody chytrých telefonů trochu rozčeřit.

Je libo smartphone s kamerou obohacenou o gimbal?

Tentokrát se o to pokouší čínský Honor, který představil svůj koncept s názvem Robot Phone. Jeho hlavní předností má být kamera využívající gimbal, která se vysouvá ze zadní strany, aby tak mohla natáčet videa a pořizovat snímky prakticky ze všech možných úhlů.

Koncept zařízení Honor Robot Phone

Telefon, který Honor zatím ukázal pouze v CGI podobě v rámci propagačního videa, vypadá jako klasický, byť trochu objemnější smartphone. Místo loga Honoru má na sobě písmeno alfa, které představuje firemní vizi „Alpha Plan“.

Hlavní fotoaparát lze vyklopit nahoru, aby bylo možné nejen pořizovat selfie, ale také fotografovat a natáčet z různých pozic a úhlů. Inspiraci tento koncept jistě čerpal u modelů jako Asus Zenfone 6 z roku 2019, který uměl vyklopit hlavní fotoaparáty tak, abyste si s nimi mohli pořídit selfie. Výklopný fotoaparát konceptu každopádně spíše připomíná kamery od DJI, konkrétně model Osmo Pocket.

„S Robot Phone si Honor představuje telefon budoucnosti jako něco víc než jen nástroj,“ uvedla firma v tiskové zprávě. „Stává se emocionálním společníkem, který vnímá, přizpůsobuje se a autonomně se vyvíjí jako robot, obohacuje život svých uživatelů láskou, radostí a moudrostí.“ Jak moc to Honor s produkcí myslí vážně, se dozvíme už příští rok na přelomu zimy a jara, neboť čínská společnost plánuje koncept ukázat na tradičním MWC v Barceloně.



Honor Magic 8 Pro v bílé barvě



Honor Magic 8 Pro přináší špičkový výkon, 200Mpx teleobjektiv a speciální AI tlačítko

Ačkoli musíme Honor pochválit za snahu o inovaci, k praktickému fungování jsme poměrně skeptičtí. Ostatně ani zmíněnému Asusu se s jeho zařízením příliš prosadit nepodařilo a je otázkou, zda uživatelé malou gimbalovou kameru na svém telefonu chtějí. Co také nevíme, jsou možné technické parametry, které se v případě, že Honor bude tento koncept brát vážně, jistě nebudou držet zpátky a tím pádem i prodraží výrobu a finální cenu zařízení.

Zdroj: tisková zpráva
