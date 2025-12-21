Honor Magic V6 odkývá svoji výbavu. Tenká skládačka oslní obří baterií

- Honor chystá další super tenkou skládačku
- Navzdory útlému pasu má oslnit nečekaně velkou baterií
- Těšit se rovněž můžeme na nejvýkonnější Snapdragon a 200Mpx fotoaparát
V příštím roce se svět smartphonů s ohebným displejem pořádně zatřese – své želízko v ohni totiž představí Apple, jehož skládací iPhone by si podle analytických firem mohl uzmout významný tržní podíl. Již zavedení výrobci skládaček se na příchod nové konkurence pořádně připravují, aby firmě z Cupertina ukázali svůj několikaletý náskok. Jedním z nich je i čínský Honor, který usilovně pracuje na ohebném smartphonu Honor Magic V6.
Honor Magic V6: tenká skládačka s velkou baterií
Ohebné smartphony od společnosti Honor patří na absolutní technologickou špičku – čínský výrobce klade důraz na super tenký profil, prémiové zpracování a vlajkovou výbavu. Chystaný Honor Magic V6 nemá být jiný – podle informátora Digital Chat Station přinese zlepšení zejména v oblasti akumulátoru.
Honor Magic V6 je interně testován ve dvou konfiguracích se dvěma odlišnými kapacitami akumulátorů – jedna z nich má 6 900 mAh, druhá dokonce 7 200 mAh. Podle Digital Chat Station by první verze měla být určená pro globální trhu, druhá pro Čínu. Rychlost nabíjení zatím neznáme, víme však, že bychom neměli být ochuzeni o bezdrátové nabíjení.
Honor Magic V6 má pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy to nejvýkonnější, co je aktuálně k dispozici. Otázka však visí nad kapacitou operační paměti – letošní model se pyšnil až 16 GB RAM, nicméně kvůli dramatickému zdražování má být tato kapacita u nadcházející generace smartphonů spíše vzácná. Je tedy možné, že v této oblasti nás čeká downgrade.
Posun kupředu bychom nicméně měli vidět u fotoaparátu, minimálně tedy u toho hlavního, jehož rozlišení má narůst na 200 megapixelů. Doprovázet jej budou širokoúhlá kamerka a periskopický teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Hovoří se rovněž o čtečce otisků v zamykacím tlačítku, zlepšené odolností vůči prachu a vodě a pochopitelně o ultra tenkém designu. V posledním případě ale nelze očekávat žádný výrazný skok, už aktuální Honor Magic V5 totiž patří k nejtenčím smartphonům své kategorie.
Honor Magic V5 byl představen letos na začátku července, jeho nástupce by měl dorazit v podobném časovém okně.