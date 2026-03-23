GTA VI na Nintendo Switch 2? Spekulace naznačuje, že se nemusí jednat o sci-fi

- Grand Theft Auto VI se možná podívá také na konzoli od Nintenda
- S informací přišel důvěryhodný leaker, který měl v minulosti řadu přesných predikcí
- Je otázkou, zda dorazí na Switch 2 v den vydání, nebo o něco později
Kdybychom měli sestavit žebříček nejočekávanějších her poslední dekády, je zde velká pravděpodobnost, že by první místo obsadilo Grand Theft Auto VI. Chystaný titul od studia Rockstar Games slibuje dosud největší a nejpropracovanější svět z pohledu dvojice ústředních hrdinů, přičemž letmým pohledem na předchozí díla těchto vývojářů lze s klidným svědomím říci, že své sliby nejenže naplní, ale dost možná také překonají. Dlouhé čekání na díl s číslem šest by v letošním roce mělo oficiálně skončit, pakliže nedojde k dalšímu odkladu.
GTA VI možná dorazí na Switch
Otázkou ale je, na čem si vlastně GTA VI zahrajeme. V minulosti „gétéáčka“ vycházela jako první na konzole od Microsoftu a Sony, přičemž zhruba o rok později dorazila také na PC, přičemž ani tentokrát by tomu nemělo být jinak. Jenže pak je tady ještě třetí konzole od Nintenda, konkrétně Switch 2, jež se také hlásí o slovo. Zatímco předchozí generace Switche na spuštění GTA V nemohla kvůli svému výkonu ani pomýšlet, ta současná je na tom přeci jen o trochu jinak.
Podle nejnovějších informací pocházejících přímo od interních zdrojů se zdá, že Rockstar Games možná pracuje na portu hry GTA VI na Switch 2. Ačkoli Rockstar zatím nic nepotvrdil, představa, že by se jedna z nejnáročnějších her s otevřeným světem dala hrát na přenosném zařízení, jistě vzbudí zájem nejednoho fanouška. Jedno z klíčových tvrzení pochází od blogera KiwiTalkz, který uvedl, že důvěryhodný zdroj potvrdil vývoj hry pro Switch 2.
Podle zasvěceného zdroje Rockstar možná již pracuje na přizpůsobení hry pro novou platformu. Informace je o to zajímavější, neboť zmíněný zdroj přinesl v minulosti řadu zpráv, které se později potvrdily. Bloger dokonce zmínil, že se s tímto zdrojem vsadil, což naznačuje jeho důvěru v tyto informace. Ačkoli takové zprávy od zasvěcených zdrojů nejsou vždy spolehlivé, často poskytují minimálně náznaky o tom, co společnosti zvažují.