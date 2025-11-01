TOPlist

Google, Samsung i Motorola mají extrémní slevy! Black Friday odstartoval

V Mobil Pohotovosti odstartoval Black Friday a hned od začátku ulovíte několik vybraných telefonů za nejlepší ceny v roce. Skvěle vychází vlajkovky Samsungu, nejnovější Google Pixel 10, bestseller od Motoroly, a dokonce i vybrané iPhony.

Google Pixel za polovinu

Black Friday na mp.cz se bude v průběhu celého měsíce neustále měnit, a budou přibývat další a další slevy, ale už teď je rozhodně z čeho vybírat. V pořádné slevě jsou například nejnovější telefony Google Pixel, jejichž cena padla až o 5 000 Kč.
U Mobil Pohotovosti si teď můžete všechny i velmi výhodně pronajmout, například Pixel 10 vychází na neuvěřitelných 379 Kč měsíčně a Pixel 10 Pro jen na 469 Kč měsíčně. Za dva roky pronájmu vás tak telefon vyjde jen na polovinu aktuální ceny.

Google Pixel 10 Pro

Galaxy S25 levnější o několik tisíc

Skvěle vychází například Galaxy S25, u kterého cena klesla pod 19 tisíc. A loňskou fanouškovskou vlajkovku Galaxy S24 FE můžete mít jen za 11 tisíc, a navíc si ještě cenu srazit o 800 Kč díky bonusu k výkupu.
Ceny po slevě a využití bonusů:

Samsung Galaxy S24

Nejlepší cena na trhu i zlevněné iPhony

Za nejlepší cenu na trhu teď u Mobil Pohotovosti koupíte skvělou Motorolu Edge 50 Neo, která vychází jen na 5 990 Kč a za tuto cenu momentálně představuje nejvýhodnější telefon ve své cenové kategorii. Nabídne vám trojitou fotosoustavu s 50Mpx hlavním foťákem Sony, 120Hz OLED displej s integrovanou čtečkou otisků, 8GB/256GB paměti, bleskurychlé 68W nabíjení a dokonce i nevídanou odolnost splňující vojenskou normu.

iPhone 15

Kapitoly článku