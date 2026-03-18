Google Kalendář se dočkal důležitého vylepšení. Výrazně zlepšuje práci s časovými pásmy

- Google Kalendář je jeden z nejrozšířenějších plánovačů na telefonech i počítačích
- Je přehledný, funkční a nabízí rozsáhlé možnosti personalizace a různých nastavení
- Google u něj nyní opravuje jednu z jeho nejotravnějších vlastností
Google Kalendář si za léta na trhu vydobyl výsadní postavení, ale to samozřejmě nebylo přes noc. Google představil svou plánovací platformu v roce 2006, tedy před dvěma dekádami a kalendář se nacházel několik let ve stavu beta fáze. V osobním i školním sektoru je Google Kalendář jasnou jedničkou a jeho vysoká popularita pramení jak z dostupnosti, tak provázanosti s ostatními aplikacemi od Googlu.
Naplánujte si den minutu po minutě
Hlavní devízou Google Kalendáře je samozřejmě plánování různých událostí, schůzek a úkolů na určitý den a hodinu. To je podpořeno výbornou časovou správou a dobrou prací s různými časovými pásmy. Když se vydáte do zahraničí a dostanete se do časového pásma, které je jiné, než je u vás zvykem, kalendář to pozná a zeptá se vás, zda ho do něj chcete přepnout.
To je rozhodně praktická věc, protože kdyby zůstal v původním časovém pásmu a vy si plánovali události s ohledem na časovou oblast, ve které se nacházíte, nefungoval by tak, jak má. Problémy ale nastávají v případě, když si plánujete událost nebo schůzku v jiném časovém pásmu, zatímco se stále nacházíte v tom původním.
Konec zdlouhavého listování časovými pásmy
Pokud se například nacházíte v Česku a chcete si naplánovat schůzku na příští týden, kdy se budete nacházet třeba v Americe, musíte při zadávání času projít dlouhý abecední seznam časových pásem, než ve změti všemožných oblastí najdete tu, kterou potřebujete. Google ale nyní zavedením sice malé, ale velmi praktické změny celý tento proces usnadňuje.
Nově již není nutné procházet celý seznam časových pásem, ale stačí napsat konkrétní město nebo zemi, kde budete v době plánované schůzky pobývat, a vybrat ji. Tento nový způsob výrazně usnadňuje a urychluje plánování napříč časovými pásmy, protože otravné a zdlouhavé skrolování napříč světovými časovými pásmy odpadá.
Dostupnost
Toto vylepšení bude k dispozici na všech platformách, kde je v rámci Google Kalendáře k dispozici možnost výběru časových pásem (například plánování schůzek). Vyhledávací gigant novou funkci zpřístupní pro všechny své uživatele, tedy jak pro předplatitele služeb Workspace a Workspace Individual, tak pro uživatele s osobními účty.