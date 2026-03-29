Gemini má obří konkurenční výhodu: nově umožňuje import dat z jiných AI nástrojů

Tomáš Zenkl 29. 3. 12:00
0
  • Gemini od Googlu patří mezi přední AI chatboty
  • Aktuálně se jedná o druhou nejrozšířenější platformu tohoto typu
  • Nyní do ní přichází funkce, která výrazně usnadní migraci z konkurenčních platforem

Chatboti s umělou inteligencí se již stali pevnou součástí našich životů a jejich služby využívá čím dál více lidí. Někdo používá ChatGPT, který stál u zrodu celého tohoto segmentu, jiný si nejvíc rozumí například s Claude, Perplexity nebo právě Gemini. Google do svého chatbota nově přidává nástroj, který výrazně usnadní přechod z jiné platformy.

Chatboti se zlepšují tím, že se učí

Prakticky všechny AI platformy fungují na stejném principu, který využívá učení se na základě toho, na co se jich uživatel ptá. Vy se ptáte a chatbot, ať už je to ChatGPT, Gemini nebo Claude, odpovídá a učí se ze všech konverzací, které s ním provedete. Díky tomu se zlepšuje, nabízí relevantnější odpovědi a je celkově schopnější.

Pokud ale přejdete z jednoho chatbota na druhého, budete začínat zase od začátku a musíte si ho takříkajíc vycvičit prakticky od nuly. Historie chatu z konkurenční platformy totiž bude scházet, nicméně Google tento problém u Gemini již vyřešil. Tento populární chatbot získává vylepšení, které umožňuje převod chatů z jiných platforem.

Historie chatů se hodí

Mít možnost přenést historii chatu z předchozího chatbota do Gemini je rozhodně praktický prvek, který by mohl přinést Googlu více uživatelů. Nejlepší AI asistent je totiž ten, který dokonale zná svého uživatele, rozumí jeho preferencím a rozumí jeho minulým konverzacím. Jakmile tyto vzpomínky importujete, Gemini pochopí stejná klíčová fakta, která jste sdíleli s jinými aplikacemi.

Místo, abyste s přechodem na tuto platformu začínali od nuly, jednoduše jí dáte nahlédnout do své historie a seznámíte ji s tím, co je pro vás důležité. Postup je jednoduchý – v Gemini kliknete na tlačítko importu a ta vám vygeneruje prompt, který zkopírujete do konkurenční platformy. Do vyhrazeného pole poté zkopírujete odpověď a Gemini si tyto informace analyzuje a uloží.



Gemini s Desktop Intelligence na počítači Mac



Kdy se této funkce dočkáme v Česku?

Google přidal do Gemini možnost importování historie z jiných platforem prozatím na území USA a v rámci několika dalších zemí, ale do Evropy tento update ještě nedošel. Dá se předpokládat, že do těchto končin, včetně Česka, dorazí tato funkce v nadcházejících týdnech. Jakmile bude k dispozici, najdete ji v nastavení Gemini (ikona ozubeného kolečka vlevo dole).

Umělá inteligence Gemini 3 Pro od Googlu
Podle Googlu je Gemini 3 Pro nejchytřejší model na trhu

Kromě importu historie přes prompt nabízí Google ještě jeden způsob, a to prostřednictvím vložení přes .zip soubor. Jako první si musíte z aktuálně provozovaného chatbota vyexportovat historii do souboru a tento soubor (o velikosti maximálně 5 GB) poté nahrajete do Gemini. V ChatGPT najdete možnost exportu do souboru ve svém profilu, v Nastavení a sekci Ovládací prvky pro data.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

