Galaxy S26 Ultra v testu odolnosti. Displej i čočky fotoaparátu vydrží víc než minule

Jakub Karásek 15. 3. 19:00
  • Oblíbený youtuber JerryRigEverything odhalil, jak je na tom Galaxy S26 Ultra s odolností
  • Nahrazení titanu hliníkem se naštěstí na odolnosti nijak negativně neprojevilo
  • Potěšující je lepší uchycení čoček fotoaparátu a o něco tvrdší ochrana displeje

Samsung začal minulý týden prodávat nové vlajkové smartphony řady Galaxy S26. V naší redakci jsme již stihli důkladně otestovat nejvyšší model Galaxy S26 Ultra, z pochopitelných důvodů jsme ale vynechali test fyzické odolnosti. Této disciplíně se nicméně věnuje spousta youtuberů, mezi nimi i náš oblíbenec Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything.

Samsung každým rokem dokazuje, že jeho konstruktéři umí vytvořit téměř nezničitelné telefony – v testu JerryRigEverything v minulosti „pohořel“ pouze nadvakrát ohebný Galaxy Z TriFold, který se kvůli svému supertenkému ohnul do tvaru neslučitelného se životem. Smartphony standardní konstrukce ale zatím vždy prokázaly svoji velkou fyzickou odolnost, a ani Galaxy S26 Ultra není výjimkou. A to i přesto, že Samsung u letošní novinky vyměnil titan za obyčejnější hliník.

Začněme ale nejprve u displeje, který stejně jako u minulé generace chrání ochranné sklo Gorilla Glass Armor 2. Jsou tu ale překvapivé rozdíly. Sklo chránící Galaxy S26 Ultra oproti loňskému modelu méně pohlcuje okolní odlesky – pravděpodobně kvůli funkci Privacy Display, která vyžaduje maximální průchod světla. Druhou novinkou letošního skla je mírně vyšší odolnost vůči poškrábání – stále platí, že drobné škrábance způsobí materiál o tvrdosti 6 podle Mohse, ovšem tentokráte jsou tyto škrábance prakticky neznatelné.



Oproti loňskému modelu Samsung pozměnil design fotoaparátu – hlavní trojice je nově umístěná do oválného ostrůvku, ze kterého vystupují jednotlivé čočky. Samsung nicméně vylepšil jejich uchycení – u Galaxy S25 Ultra šla horní sklíčka společně s kovovým ohraničením jednoduše podebrat a odloupnout, u letošního modelu už to tak snadné není. Sklíčka jsou lépe přilepená a jejich odstranění vyžaduje více zručnosti a síly. Výměna je ale stále možná, což se může hodit v případě poškrábání čoček.

Zack Nelson provedl i kompletní rozborku Galaxy S26 Ultra

Výměna titanového těla za hliníkové žádné škody nenadělala – telefon možná nepůsobí tolik prémiově, ale jeho majitele může šasi chladit díky lepšímu odvodu tepla, a u srdce jej může hřát pocit, že výroba a recyklace hliníku je výrazně šetrnější k životnímu prostředí než v případě titanu. Na celkové odolnosti ale se použití hliníku negativně neprojevilo, při pokusu o zlomení telefon ani nevrzl.

