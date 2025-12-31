Galaxy S26 Ultra chce dohnat iPhone, Samsung sází na vylepšení profesionálního videa

- Chystaná vlajková loď Galaxy S26 Ultra od Samsungu pravděpodobně vylepší záznamy videa
- Náročným uživatelům umožní hned v několika oblastech získat větší kontrolu nad záznamem
- Není vyloučeno, že se softwarové vychytávky časem objeví i pro starší modely
Vlajkový model Ultra od Samsungu je jedním z nejlepších zařízení, které můžete v dané kategorii pořídit, o čemž svědčí pozitivní hodnocení poslední iterace s názvem Galaxy S25 Ultra. Přiznejme si, že výrazný posun v podobě přísunu řady užitečných novinek se v rámci příští generace Galaxy S26 Ultra, která by měla dorazit začátkem příštího roku, se nejspíše nedočkáme vzhledem k tomu, že se jedná de facto o hotové zařízení. V jednom ohledu se ale smartphony pořád ještě zlepšovat mohou a právě to nás podle všeho čeká i u příští generace.
Užitečná vylepšení pro náročné uživatele
Zatímco hardware fotoaparátu zůstane pravděpodobně ještě další rok bez výraznější změny, Samsung by mohl zapracovat na vylepšení vybraných funkcí fotoaparátu, jako je snížení odlesků objektivu, podpora profesionálních aplikací pro ovládání fotoaparátů, podpoře kodeku APV a dalších, které sice běžný uživatel patrně neocení, avšak náročnější uživatelé bezesporu ano. Nyní můžeme na seznam přidat další funkce, a to vyhlazení obrazu videa, změna rychlosti automatického zaostření a jeho citlivost.
Aplikace Camera Assistant již nabízí možnost „změkčení obrazu“, která uživatelům umožňuje snížit ostré detaily a získat tak hladší, přirozeněji vypadající fotografie s menším zaostřením. Uživatelé mohou přepínat mezi vypnutým, středním a vysokým stupněm změkčení a upravovat tím jeho intenzitu. To se hodí zejména u portrétů, protože umožňuje změkčit příliš ostré textury a dosáhnout tak estetičtějšího vzhledu.
Podobná možnost by mohla být užitečná i v rámci videa, protože by uživatelům umožnila natáčet videa s hladšími tóny pleti a menším množstvím digitálního šumu. To může být obzvláště praktické pro uživatele, kteří mají pocit, že jejich vlajkový Samsung natáčí příliš ostrá a definovaná videa, a preferují jemnější vzhled. V modulu Camera Assistant Good Lock v One UI 8.5 objevil server Android Authority kus kódu, který naznačuje, že brzy bude k dispozici nová možnost „Video softening“ (Změkčení videa). Tato funkce může být představena u řady Galaxy S26, protože nastavení není povoleno v beta verzi 2 rozhraní One UI 8.5, která je již k dispozici pro řadu Galaxy S25.
Kromě změkčení videa obsahuje modul Camera Assistant Good Lock v One UI 8.5 také kusy kódu, které mají umožnti uživatelům nastavit rychlost a citlivost automatického zaostřování fotoaparátu. Citlivost posunu určuje, jak rychle automatické zaostřování přeskakuje mezi různými objekty, když vstoupí do záběru nebo z něj odejdou, zatímco rychlost přechodu určuje rychlost pohybu při tomto přeostření. Opět se tato funkce může objevit u řady Galaxy S26, protože v beta verzi 2 rozhraní One UI 8.5 pro Galaxy S25 není toto nastavení povoleno.