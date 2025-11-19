Galaxy S26 půjde do Evropy s procesorem Exynos. Základní úložiště naroste na 256 GB

- Samsung Galaxy S26 dorazí do Evropy s procesorem Exynos 2600
- Tento čip bude údajně výkonnější než Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Všechny modely budou mít 12 GB RAM, základní úložiště u Galaxy S26 naroste na 256 GB
Příští generace vlajkových smartphonů od Samsungu bude velmi podobná té současné. V první vlně se opět dočkáme tří modelů (základní, Plus a Ultra), přičemž u všech tří variant Samsung plánuje drobné dílčí upgrady – pozmění design fotoaparátu a nasadí výkonnější hardware a aktuální software. Po roční pauze se opět dočkáme nasazení dvou různých čipsetů, tentokráte by ale evropští uživatelé nemuseli smutnit.
Galaxy S26 půjde do Evropy s Exynosem
Samsung v minulých letech nasazoval do svých vlajkových smartphonů dva čipsety – v Evropě a Jižní Koreji používal vlastní Exynos, v USA nasazoval čipsety Qualcomm Snapdragon. Ve vybraných letech Samsung od této strategie upustil – buď proto, že jeho Exynos nebyl konkurenceschopný, anebo se jej nepodařilo vyvinout a vyrobit včas. U nadcházející generace Exynos 2600 ale zatím žádné takové problémy evidovány nejsou, a proto Samsung hodlá nasadit čipy podle následujícího klíče:
- Galaxy S26 a S26+: v Evropě a Jižní Koreji Exynos 2600, v USA Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Galaxy S26 Ultra: po celém světě Snapdragon 8 Elite Gen 5
Podle korejských zdrojů v současné době probíhá v Samsungu jednání mezi divizemi MX (která vyrábí smartphony) a System LSI (která vyrábí čipy) o ceně, za kterou bude Exynos 2600 dodáván. Mobilní divize prý bojuje za snížení ceny, kterou by si představovala o 20–30 dolarů nižší než v případě Snapdragonu.
Nedá se ovšem předpokládat, že případné vyjednání nižší ceny nadcházející telefony zlevní – buď dojde k jejich „nezdražení“, anebo si mobilní divize o něco zvýší marže. Navíc je otázkou, zda čipová divize na snížení ceny vůbec přistoupí – Exynos by totiž mohl být po dlouhé době lepší variantou než Snapdragon.
Exynos výkonnější než Snapdragon?
Podle dostupných informací vykazuje Exynos 2600 v testech velmi dobré výsledky – v grafickém výkonu má překonávat konkurenční Snapdragon 8 Elite Gen 5 o 29 procent. Ve srovnání s čipem Apple A19 Pro má být grafika dokonce výkonnější o 75 procent, procesorová jednotka pak o 19 procent. Na reprezentativní čísla si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.
The Exynos 2600's second benchmark score shows a single-core performance of 3309 and a multi-core performance of 11256, showing signs of growth!
The main core reaches 3.8GHz. pic.twitter.com/RHKU8OtRak
— PhoneArt (@UniverseIce) August 29, 2025
Exynos 2600 má být vyráběn 2nm procesem společnosti Samsung, procesorová jednotka by měla být složena z 10 jader v konfiguraci 1+3+6 s maximálním taktem 3,8 GHz. Snapdragon 8 Elite Gen 5 má procesor složený „pouze“ z osmi jader v konfiguraci 2+6 s maximálním taktem 4,6 Ghz. Smartphony od Samsungu patrně dostanou stejně jako v minulých letech speciální výkonnější variantu „for Galaxy“.
Rychlejší RAM a konec 128GB varianty
Mezigenerační zrychlení by měly přinést nejen výkonnější čipsety, ale i modernější a výkonnější paměti. Samsung údajně u celé řady Galaxy S26 nasadí operační paměť typu LPDDR5X s maximální rychlostí 10,7 Gbps – u minulých dvou generací přitom používal pomalejší moduly s rychlostí 9,6 Gbps.
Today's leak is good news:
The entire Samsung Galaxy S26 series will use the highest-spec LPDDR5X 10.7Gbps memory currently in mass production, starting with 12GB.
— PhoneArt (@UniverseIce) November 12, 2025
Stejně jako u řady Galaxy S25 mají všechny telefony chystané řady disponovat 12 GB RAM, navýšit se ale má ale minimální kapacita úložiště u základního modelu – podle informátora Ice Universe z nabídky vypadne 128GB varianta, základem má být nově 256GB verze. Telefony řady Galaxy S26 tak mají být nabízeny v následujících paměťových konfiguracích:
- Galaxy S26 a S26+: 12/256 GB a 12/512 GB
- Galaxy S26 Ultra: 12/256 GB, 12/512 GB a 12 GB/1 TB
V asijských zemích, kde jsou uživatelé citliví na kapacitu operační paměti, má být Galaxy S26 Ultra nabízen i ve variantě s 16 GB RAM.
Please look at the memory comparison between Samsung and Huawei. Samsung itself is a memory manufacturer, but Samsung is not willing to give users more memory at all because TM Roh wants to make money too much.
S26，S26+
12+256，12+512
S26 Ultra
12+256，12+512，12+1T（In those…
— PhoneArt (@UniverseIce) November 17, 2025
Rychlejší nabíjení u všech modelů
Smartphony řady Galaxy S26 si nijak výrazně nepolepší v kapacitách akumulátorů, po letech bychom se ale mohli dočkat znatelnějšího nárůstu nabíjecího výkonu. Podle korejských zdrojů by měl vrcholný model Galaxy S26 Ultra podporovat rychlé nabíjení s výkonem až 60 wattů a také bezdrátové nabíjení s výkonem až 25 wattů. U variant Galaxy S26 a S26+ má bezdrátové nabíjení rovněž zrychlit, a to na 20 wattů. Zda Samsung do nabíjecího systému doplní i magnetický prstenec, v tuto chvíli nevíme.
Řada Galaxy S26 bude představena někdy na začátku příštího roku, původně se hovořilo o zpožděné premiéře někdy v březnu, nakonec to ale Samsung údajně stihne o něco dříve, aktuálně se mluví o konci ledna/začátku února.