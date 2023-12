Galaxy S24 Ultra se blíží. Stáhněte si sadu exkluzivních tapet s předstihem

Na internet unikly nové tapety z chystaného Galaxy S24 Ultra

Stáhněte si je už nyní

Konec roku se kvapem blíží a s ním také vánoční svátky. Fanoušky moderních technologií ale tradičně zajímá také začátek nového roku, kdy bývá tradičně odhalena nová generace vlajkových modelů od Samsungu. Podle dostupných informací by ani příští rok neměl být výjimkou a my se tak velmi brzy dočkáme žhavých novinek jihokorejského výrobce. Kromě povedeného designu, skvělých parametrů či funkcí na bázi umělé inteligence toho ale jistě nabídnou mnohem více.

Tapety inspirované geometrickými tvary

U každé nové generace Samsung představuje například také novou sadu tapet, kterými jsou telefony vyzdobeny ihned po prvním spuštění. Ty slouží také jako rychlá identifikace modelové řady a objevují se i na propagačních snímcích. Na internet nyní unikly tapety, jenž by se měly objevit na nejvybavenějším modelu Galaxy S24 Ultra. Tentokrát vsadil Samsung na abstraktní tvar připomínající vybroušený drahý kámen a k dispozici bude rovnou v několika barevných variantách odpovídající barevným kombinacím smartphonu. Pokud se chcete na novinky naladit už nyní, můžete si je stáhnout v plné kvalitě z tohoto odkazu.

Geometrické tvary a přitažlivé barvy ale nebudou tím hlavním, na co bude lákat Samsung potenciální zákazníky. Galaxy S24 Ultra nabídne kupříkladu titanové tělo, 6,8″ displej s rozlišením Quad HD+ a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, přičemž součástí bude ultrazvuková čtečka otisků prstů a otvor pro 12Mpx selfie kamerku, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, odolnost IP68, 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3, baterii s kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého nabíjení nebo 200Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu.

Současná řada vlajkových modelů Galaxy S23 byla představena letos 1. února, nicméně podle řady spekulací by se termín měl posunout na 17. leden. Zajímavostí je údajná změna místa – tradičně Samsung odhaluje své modely v San Francisku, nicméně podle korejského serveru The Elec přesune akci Galaxy Unpacked o zhruba 80 kilometrů více na jih na opačnou stranu Silicon Valley do města San José.