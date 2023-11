Galaxy S24: známe termín představení i zahájení prodeje, Samsung překvapivě změnil místo

Renomovaný korejský server odhalil datum představení i zahájení prodejů řady Galaxy S24

Nové informace potvrzují předchozí spekulace

Mělo by dojít také k přesunu místa konání ze San Francisca do San José

Konec roku se blíží a s ním i datum představení nových vlajkových modelů od Samsungu. Jihokorejský gigant totiž v posledních letech takřka již tradičně představuje nové smartphony hned na začátku roku. O několika termínech se čile spekuluje, protože od Samsungu zatím žádné oficiální stanovisko nepadlo. Stejně tak s jistotou stále nevíme, kde se bude velká událost konat. Se svou trochou do mlýna nyní přispěl renomovaný korejský server The Elec, který se domnívá, že záhadu rozlouskl.

Přesune Samsung představení ze San Francisca do San José?

Dle jejich informací Samsung představí řadu Galaxy S24 už 17. ledna příštího roku, což je oproti minulým rokům poměrně brzy. Předobjednávky by měly být spuštěny hned následující den, tedy 18. ledna, přičemž k zákazníkům by první kousky měly dorazit mezi 26. – 30. lednem. Fyzicky v obchodech se poté mají smartphony objevit až 30. ledna, pokud si je budete chtít před koupí nejprve vyzkoušet. Zajímavostí je také změna místa – tradičně Samsung představuje své modely v San Franciscu, nicméně podle The Elec přesune akci Galaxy Unpacked o zhruba 80 kilometrů více na jih na opačnou stranu Silicon Valley do města San José.

Ačkoli změna místa konání nedává na první pohled smysl, důvod pro tento krok je nejspíše velmi pragmatický. San Francisco se v posledních letech potýká se zvyšující se mírou kriminality, což může mít teoreticky negativní dopad (nejen) na novináře z celého světa, kteří se na akci Samsungu vydají. Ostatně že ani novináři nejsou v ulicích San Francisca v bezpečí se nedávno přesvědčili také reportéři České televize Bohumil Vostal a Milan Nosek, kteří byli během natáčení reportáže přepadeni ozbrojenou skupinou a okradeni o techniku v hodnotě téměř 400 tisíc korun. Samsung se tedy jistě chce podobným incidentům raději vyhnout.

Co se týče samotné řady Galaxy S24, žádné zásadní proměny se nejspíše nedočkáme. Mezi největší záhady patří použitý čipset – údajně má totiž Samsung nasadit jak vlastní Exynos 2400, tak konkurenční Snapdragon 8 Gen 3, přičemž není jasné, jaká varianta se případně dostane na náš trh. Nejzajímavější novinkou ale má být nasazení umělé inteligence, která by měla uživateli pomáhat v řadě různých oblastí. S čím vším Samsung přijde se ale nejspíše dozvíme až za zhruba dva měsíce.