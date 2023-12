Obří únik řady Galaxy S24! Máme oficiální snímky i parametry všech modelů

Známe podobu i parametry všech telefonů chystané řady Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra dostane plochý displej, základní modely zase ploché boky

U Galaxy S24 Ultra údajně přijdeme o 10× optický zoom

Na začátek příštího roku má Samsung naplánovanou premiéru nové generace vlajkových smartphonů Galaxy S24, kterou budou opět tvořit tři modely – základní Galaxy S24, větší Galaxy S24+ a vrcholný Galaxy S24 Ultra. Čím více se termín odhalení blíží, tím více se o těchto telefonech objevují nové a nové informace. Největší kus do skládačky úniků přidal v tomto týdnu web Windows Report, který zveřejnil jednak tiskové snímky všech tří modelů, ale i jejich klíčové parametry.

Galaxy S24 Ultra: plochý displej a titanové tělo

Hlavní hvězdou lednové tiskovky Samsungu se jednoznačně stane Galaxy S24 Ultra. Samsung do tohoto telefonu opět „nacpe“ to nejlepší, co má aktuálně k dispozici, byť po designové stránce to bude trochu nuda – S24 Ultra bude vypadat téměř navlas stejně jako jeho minulí dva předchůdci. Pár odlišností se ale přeci jen najde.

Samsung se u své budoucí vlajkové lodě vzdá zakřiveného displeje a nasadí plochý panel. Telefon by tak mohl být o něco odolnější, neboť právě zakřivení displeje na bocích nehody přímo přitahovalo (autor tohoto textu by mohl vyprávět). Odolnější by mělo být i tělo telefonu – Samsung totiž vymění původní hliníkový rámeček za titanový. Telefon bude nabízen ve čtyřech barvách – černé, šedé, žluté a fialové, rozloučit se tak budeme muset s bílým modelem.

Barva zad by měla odpovídat barvě titanového rámečku, výjimkou je pouze fialový model, jehož rámeček (a ohraničení čoček fotoaparátu) má mít stříbrnou barvu. Zdá se, že Samsung příští rok oživí i barvu stylusu S-Pen – zatímco u Galaxy S23 Ultra má pero vždy černou barvu a stříbrnou koncovku, u příští generace budou kombinace o trochu veselejší, například žlutá barevná varianta má být dodávaná s černý perem se žlutou koncovkou.

Displej Galaxy S24 Ultra si podle úniku ponechá úhlopříčku 6,8″, Quad HD+ rozlišení a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz. Součástí zobrazovače bude jednak ultrazvuková čtečka otisků prstů, a také otvor pro 12Mpx selfie kamerku.

5× přiblížení namísto 10×

Fotosestavu na zádech bude opět tvořit pět samostatně vystupujících očí ukrývajících celkem tři fotoaparáty:

200Mpx hlavní

12Mpx širokoúhlý

10Mpx s 3× optickým přiblížením

50Mpx s 5× optickým přiblížením

Nejkontroverznější změna se zjevně odehraje u druhého teleobjektivu – poslední dvě generace totiž disponovaly 10Mpx kamerkou se schopností 10× optického přiblížení. Samsung se nás už nějakou dobu snaží přesvědčit, že optický zoom dnes dokáže nahradit vysokým rozlišením, a Galaxy S24 Ultra se nám to zřejmě pokusí dokázat. Otázkou ovšem je, zda nebylo lepší obětovat první teleobjektiv s 3× přiblížením, jehož funkci by zcela jistě zastal hlavní 200Mpx snímač.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 2× a 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Srdcem Galaxy S24 Ultra se má stát čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, jehož hlavní sílu máme pocítit v umělé inteligenci – tento čip totiž dokáže spouštět velké jazykové modely přímo na zařízení. Samsung má v plánu do telefonu nasadit spoustu AI funkcí, například okamžité překládání konverzací do jiných jazyků, upravování a vylepšování fotografií, vyhledávání informací apod. Všechny tyto procesy budou velmi náročné na výkon, proto má Samsung v plánu řádně naddimenzovat chlazení telefonu – výparníková komora má být údajně 1,9× větší než u Galaxy S23 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 3 dodá telefonu moderní bezdrátovou konektivitu v podobě 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3, chybět nemá ani podpora NFC a UWB. Čipset se bude opírat o 12 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Akumulátor si údajně ponechá kapacitu 5 000 mAh, stejně tak i podporu rychlého a bezdrátového nabíjení.

Galaxy S24 a S24+: rovné boky a usedlejší barvy

Levnější modely Galaxy S24 a S24+ rovněž čeká pouze drobnější designová proměna spočívající ve výměně zaoblených boků za rovné. V tomto případě však Samsung vsadí na klasický hliníkový rám, titan tak bude minimálně letos exkluzivním materiálem u nejdražší varianty. Galaxy S24 a S24+ mají být nabízené v podobných barvách jako Ultra, tedy černé, šedé, fialové a žluté. Nebudou to žádné křiklavé odstíny, ale spíše usedlejší tóny pro konzervativní uživatele.

Přestože spolu Galaxy S24 a S24+ budou sdílet značnou část designu, v jejich výbavě najdeme několik odlišností. Tak například displej – u obou modelů má dojít k nasazení OLED panelu s obnovovací frekvencí až 120 Hz, ovšem základní Galaxy S24 má dostat 6,2″ obrazovku s Full HD+ rozlišením, zatímco u 6,7″ zobrazovače většího modelu Samsung údajně použije jemnější panel s Quad HD+ rozlišením.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Exynos 2400, octa-core, GPU: bude upřesněno, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,2", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, selfie kamera: 12 Mpx, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Tím však odlišnosti nekončí. Podle Windows Report má základní Galaxy S24 pohánět čipset Exynos 2400, zatímco u varianty Plus má být nasazen Snapdragon 8 Gen 3 – dosud se přitom spekulovalo, že rozdělení těchto čipsetů bude regionální záležitostí. V obou případech máme počítat s vestavěnými AI funkcemi, kvůli kterým má být i u těchto modelů posíleno chlazení čipsetu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24+ Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, GPU: bude upřesněno, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, selfie kamera: 12 Mpx, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Oba telefony mají dostat rozdílné množství operační paměti (8 vs 12 GB) a pochopitelně i jinak velké akumulátory (4 000 vs. 4 900 mAh). Základní Galaxy S24 má být rovněž ochuzen o podporu mmWave, UWB a Wi-Fi 7. Společným jmenovatelem obou telefonů se má stát fotovýbava, kterou mají tvořit následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní

12Mpx širokoúhlý

10Mpx s 3× optickým přiblížením

Tuto sestavu má ještě doplnit 12Mpx selfie kamerka na přední straně.

Premiéra řady Galaxy S24 se má odehrát zkraje příštího roku, aktuálně se nejvíce skloňuje termín 17. ledna.

