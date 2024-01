Galaxy S24 Ultra bude natáčet video, jaké dosud žádný Samsung neuměl

Už jen dva týdny nás dělí od premiéry nových vlajkových smartphonů od Samsungu. Stejně jako v minulých letech korejský gigant představí tři samostatné modely – základní Galaxy S24, větší Galaxy S24+ a vrcholný S24 Ultra. Poslední jmenovaný se bude od svých sourozenců lišit několika prvky navíc, dostane například hranatější titanové tělo vyrobené z titanu, integrovaný stylus S Pen nebo lepší fotovýbavu. Lépe na tom bude i ve schopnostech záznamu videa.

Podle informátora Ice Universe bude Galaxy S24 Ultra schopný zaznamenávat 4K video při snímkovací frekvenci 120 fps, dosud bylo přitom u telefonů od Samsungu maximem 4K video při 60 fps. Díky novému režimu bude možné dodávat záběrům filmový dojem, neboť díky zvýšené snímkovací frekvenci je bude možné přehrávat až 4× pomaleji.

What can 4K120fps do? Take a look at this video and you will know. You can play it at 30fps and the picture will be 4 times slower, which will create a somewhat cinematic feel. pic.twitter.com/pkRSCbBvxv

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 2, 2024