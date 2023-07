Galaxy S24 dostane baterii z elektromobilů, výrazně se zrychlí nabíjení

Samsung se možná konečně odhodlá k nasazení rychlejšího nabíjení

Umožní mu to nový typ baterií, který se již používá v elektromobilech

Pořád je ale ve hře varianta, že základní modely ostrouhají

Jihokorejská společnost Samsung patří dlouhodobě mezi špičku na poli chytrých telefonů. Jeho vlajková řada Galaxy S je tradičně považována za to nejlepší, co můžete pořídit s operačním systémem Android, a to nejen díky propracované softwarové nadstavbě, ale také co se týče designu a použitých technologií. Na druhou stranu se ovšem v Soulu zuby nehty brání nasazení vyššího nabíjecího výkonu, než je 45 W, což mnohým uživatelům příliš nevoní. Obzvláště v době, kdy je standardem nabíjecí výkon okolo 66 W.

Nový typ baterie a rychlejší nabíjení

To se má nicméně podle leakera s přezdívkou @RGCloudS konečně změnit. Díky novému typu baterií založených na skládání bateriových článků, jejichž konstrukci si Samsung vypůjčil od elektromobilů a která by si měla odbýt premiéru v řadě Galaxy S24, se pravděpodobně dočkáme rychlejšího 65W nabíjení. Až doposud přitom Samsung do vybraných modelů nasazoval maximálně 45W dobíjení a i to se dostalo pouze do těch nejvybavenějších modelů, jako je Galaxy S23 Ultra.

Chystané Galaxy S24 a S24+ by měly dostat baterii s kapacitou 5 000 mAh, tudíž by se jim rychlejší nabíjení jistě hodilo. V případě nejvyššího modelu Galaxy S24 Ultra by měl Samsung vylepšit také chlazení, aby za každou cenu zabránil možným problémům. Všechno nicméně záleží na tom, jaké budou výrobní kapacity pro nový typ baterie. Pokud továrny nebudou stíhat chrlit dostatečné množství, je možné, že základní modely z řady Galaxy S24 opět dostanou pouze 25W dobíjení. Ve hře je totiž spekulace, že na nové baterie přejdou i iPhony 15, což by značně omezilo jejich dostupnost.

Samsung není na baterii citlivý bezdůvodně. Ostatně pamětníci si jistě vzpomenou na problémy, kterými si procházel Note 7, jenž trpěl na samovzněcování vinou konstrukční chyby. Stažení vadných kusů stálo společnost nemalé peníze a není proto divu, že tuto situaci nechce za žádných okolností opakovat, byť použití dnešních standardů je mnohem bezpečnější, než jak tomu mohlo být v minulosti.