Fotoaparáty iPhonu 15 nebudou příliš zaostávat za Pro modely, kvůli nim se však opozdí

Fotoaparáty iPhonu 15 nabídnou stejné rozlišení jako vybavenější Pro modely

Dostanou také zbrusu nový typ fotočipu

Kvůli němu se nejspíše opozdí datum zahájení prodeje

Apple se v posledních letech snaží čím dál tím více oddělit od sebe jednotlivé iPhony, přičemž nejvíce rozdílů mezi základními a Pro variantami najdeme v oblasti fotoaparátů. To není až tak velké překvapení vzhledem k tomu, že právě fotoaparáty jsou poslední součástí chytrých telefonů, ve které je stále ještě vidět nějaký větší posun kupředu. Chystané modely s číslem 15 se jistě od sebe budou lišit v řadě větších či menších detailů, nicméně jeden parametr týkající se fotoaparátů by všechny měly mít stejný.

Řeč je o rozlišení hlavního snímače, které se má zastavit na 48 megapixelech, alespoň podle analytika Jeffa Pu, který pracuje pro investiční společnost Haitong International Securities. Kromě totožného rozlišení mají všechny verze disponovat novým třívrstvým fotosenzorem, který by měl zachytit více světla a tím zlepšit kvalitu snímků. S tím má podle známého analytika nicméně Apple problémy – iPhone 15 a 15 Plus se kvůli novému senzoru nejspíše opozdí se začátkem prodeje, byť se s představením stále počítá někdy v září.

Nebylo by to poprvé, kdy by Apple představil nový produkt s tím, že do prodeje se dostane až o něco málo později. U některých zařízení firma z Cupertina v době odhalení spouští pouze předobjednávky, přičemž uspokojit poptávku se mnohdy společnosti podaří až několik týdnů po oficiálním zahájení prodeje, kdy termíny dodání klesnou na únosnou mez. Jestli to bude také případ iPhonu 15, se nicméně budeme muset nechat překvapit.