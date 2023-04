iPhone 15 Pro Max čeká zásadní vylepšení teleobjektivu. Bude stačit na konkurenci?

Nejvybavenější iPhone 15 Pro Max se dočká periskopického teleobjektivu

Ten by měl nabídnout 5-6× přiblížení

Periskopický teleobjektiv by měl být exkluzivní pro model Pro Max letos i příští rok

Aktuální maximum iPhonů co se týče teleobjektivů je trojnásobné přiblížení, což sice není špatné, ale konkurence je už přeci jen trochu někde jinde. Podle známého analytika Ming-Chi Kua to tak Apple nechce nechat a připravuje pro nejvybavenější model 15 Pro Max specialitu v podobě periskopického teleobjektivu, který by měl mít 5-6× přiblížení, pochopitelně bez jakéhokoli rozmazání či snížení kvality obrazu.

Kuo věří, že periskopický teleobjektiv zůstane exkluzivní pro nejvybavenější model nejen u chystané řady iPhone 15, ale také u modelové řady, kterou Apple vydá příští rok. Pokud tedy hledáte u chytrých telefonů ty nejlepší fotoaparáty, budete se muset, alespoň v případě Applu, smířit s tím největším. Za tímto rozhodnutím patrně bude stát prostý fakt – periskopický teleobjektiv je poměrně náročný na dostatek prostoru v zařízení.

Firma z Cupertina by tímto krokem dohnala některé přední výrobce smartphonů s Androidem, kteří svým uživatelům už nějaký ten pátek periskopické teleobjektivy nabízí. Aktuálně si mohou zájemci vybírat z modelů od Samsungnu, Googlu či Huawei, které nabízí rozsah optického zoomu od 5× po 10× přiblížení, přičemž někteří výrobci neváhají nasadit i 100× digitální zoom. Výsledné fotografie s takto vysokým přiblížením sice neoplývají zrovna vysokou kvalitou, přesto se v některých případech mohou hodit.