Konečně! iPhone 15 Pro Max má mít rekordně tenké rámečky

Co největší displej v co nejmenším těle. Přesně takový má být letošní iPhone 15 Pro Max (nebo iPhone 15 Ultra). I když by se mohlo zdát, že honba za co možná nejtenčími rámečky okolo displeje skončila před několika lety, Apple prý letos bude chtít tuto disciplínu ovládnout.

Podle uznávaného informátora Ice Universe Apple údajně u svého letošního vlajkového modelu ztenčí rámečky na pouhých 1,55 mm, což je o 0,62 mm méně než u loňského iPhonu 14 Pro. Podle CAD schémat, které se před nedávnem dostaly na internet, by měl Apple sáhnout ke zmenšení celého telefonu při zachování stejné úhlopříčky displeje.

Rozdíly v rozměrech mají být údajně následující:

Pokud se ještě vrátíme k rámečkům okolo displeje, tak za dosavadního rekordmana je považován smartphone Xiaomi 13, jehož rámečky mají údajně tloušťku 1,81 mm (Xiaomi dokonce tvrdí, že pouze 1,61 mm).

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023