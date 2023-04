Flappy Bird hlásí comeback! Reinkarnaci legendární hry vytvořila umělá inteligence

Youtuber s přezdívkou candlesan nechal ChatGPT naprogramovat Flappy Bird

Sám přitom nenapsal ani řádek kódu

Po několika peripetiích nakonec umělá inteligence zvládla vygenerovat funkční prototyp

Téměř deset let nazpět celý svět pobláznila hra Flappy Bird. Jednoduchá hříčka, ve které jste měli za úkol udržet ptáčka co nejdéle ve vzduchu a při jeho pouti vpřed do ničeho nenarazit, si získala až neskutečně velkou popularitu. Ostatně úspěch hry byl na jejího tvůrce Donga Nguyena tak silný, že jej neustál a po několika měsících titul sám stáhl z App Store a Google Play. Záhy se vyrojila celá řada kopií, které udržovaly hru při životě ještě nějakou dobu po stažení, například i skrze tradiční easter egg ve verzi Androidu s názvem Lollipop.

Youtuber s přezdívkou candlesan se nicméně rozhodl, že legendární hříčku vyrobí znovu, avšak za pomoci umělé inteligence ChatGPT. Po té chtěl, aby vytvořila hru Flappy Bird v enginu Unity, přičemž sám candlesan si zakázal napsat byť jen jediný řádek kódu. Zato poměrně do detailu popsal, jak by výsledná hra měla vypadat a co všechno musí obsahovat. Výsledek je poměrně překvapivý.

ChatGPT na první dobrou pochopilo, že hra stojí na pohybujícím se ptáčkovi. Candlesan nicméně musel příkazy pro umělou inteligenci dále upřesňovat, aby kupříkladu ptáček na své cestě plachtil a nerotoval či aby hra zobrazovala, kolika překážkami jste úspěšně proletěli. Ačkoli se k fungující hře prozatím nelze propracovat pouze zadáním jednoduchého příkazu, pro herní vývojáře se jedná o poměrně dobrý signál, že jim dříve či později ChatGPT významně ulehčí práci.