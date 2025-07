Fanoušci Samsungu, stahujte! Čtvrtá beta One UI 8 dorazila na tyto modely

Samsung začal uvolňovat čtvrtou beta verzi One UI 8 pro telefony Galaxy S25

Je velká přes jeden gigabyte a nabízí především opravy chyb

Pravděpodobně se jedná o poslední beta verzi před vydáním plné verze nadstavby

Nadstavba operačního systému Android od Samsungu s názvem One UI nese v případě aktuální verze číselné označení 8. Zatímco novopečení majitelé skládaček Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Flip 7 FE se už mohou těšit s plné verze této nadstavby, ostatní majitelé špičkových zařízení od jihokorejského giganta si ještě nějakou tu chvíli musí bohužel počkat. Samsung nicméně usilovně pracuje na tom, aby One UI 8 dorazilo na vlajkové modely co nejdříve, o čemž svědčí jeho tempo vypouštění beta verzí systému mezi uživatele.

Možná poslední beta verze One UI 8

První nedočkavci, kteří jsou zapojení do beta programu Samsungu, mají další důvod k radosti – na jejich zařízení z řady Galaxy S25 je totiž postupně uvolňována verze One UI 8 Beta 4. Čtvrtá testovací verze má velikost úctyhodných 1,3 GB a její označení je v závislosti na regionu S938BXXU5ZYGB, S938BOXM5ZYGB nebo S938BXXU5BYGB. Jak trojice kódových označení napovídá, k dispozici je čtvrtá beta ve třech regionech, konkrétně v domovské Jižní Koreji, Indii a sousedním Německu, přičemž brzy se mají dočkat také uživatelé ve Spojených státech a Velké Británii.

A jaké novinky čtvrtá beta přináší? Mezi ty nejvýraznější lze počítat třeba podporu pro přehrávání videí na celé obrazovce v režimu Dex, vylepšená stabilita napříč aplikacemi a také oprava celé řady chyb, jako jsou potíže s Galaxy AI Reply Suggestions, provádění rutin Bixbym, spouštění aplikací se zamykací obrazovky, editace iNavi videí v aplikace Galerie nebo by se již neměla zobrazovat chyba, která upozorňovala na nefunkční čtečku otisků prstů na zamykací obrazovce. Jinými slovy jde především o aktualizaci, která opravuje chyby a vzhledem k velikosti updatu lze říci, že jich opravuje opravdu hodně.

Je pravděpodobné, že čtvrtá beta bude poslední verzí před tím, než Samsung vypustí One UI 8 ve své finální podobě na chytré telefony z řady Galaxy S25. O tom, kdy by se tak mělo stát, ale bohužel v současné chvíli nemáme žádné informace, nicméně doufáme, že se tak stane co nejdříve.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.