TOPlist

Fanoušci jásají: kultovní řada Mix od Xiaomi chystá návrat ve velkém stylu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 4. 2. 20:00
0
Xiaomi Mix 4
  • Pamatujete si ještě na řadu telefonů Xiaomi Mix? Máme pro vás dobrou zprávu
  • Jednalo se o experimentální vlajkové modely s ojedinělými technologiemi
  • Letos by se tato série mohla po dlouhé pauze vrátit

Řada Mix od Xiaomi vznikla v roce 2016 a v té době se jednalo o něco vskutku unikátního. Každá generace dostala do vínku nějakou zajímavou funkci či technologii, která se většinou nikde jinde nenacházela, a tyto přístroje byly postaveny nad tradiční vlajky značky. Letos by se mohly telefony Mix vrátit na scénu, a to opět s velmi zajímavým hardwarem.

Xiaomi Mix se možná vrátí

Se zprávou (byť nepřímou) o znovuoživení řady Mix přispěchal informátor Digital Chat Station, který je prověřený a je v tomto směru spolehlivý. Tato série experimentálních vlajek o sobě dala vědět naposledy v roce 2021, a to modelem Mix 4, který se vyznačoval konstrukcí doplněnou o keramiku. Xiaomi později pod toto označení přesunulo skládací telefony, ale řada Mix jako taková skončila.

Xiaomi Mix 4
Xiaomi Mix 4

O jejím návratu se spekuluje snad každý rok, nicméně letos to, zdá se, již konečně klapne a dočkáme se modelu Mix 5. A stejně jako jeho předchůdci, i tento kousek by se měl vytáhnout s ojedinělými technologiemi a originálním pojetím, díky kterému vystoupí z davu. Xiaomi Mix 5 si zkrátka s žádným konkurenčním telefonem nespleteme.

Vlajka s magnety a externím objektivem

Dle informací čínského leakera rozjíždí Xiaomi sériovou výrobu magnetických čoček, které by měly být nasazeny na trh již letos. Právě to naznačuje příchod modelu Mix 5, který by se pro uvedení nové technologie skvěle hodil. Pokud je vám to povědomé, tak vás paměť neklame a bylo to právě Xiaomi, které vloni na veletrhu MWC v Barceloně ukázalo modulární systém externích objektivů.

Ty se k telefonu uchycovaly pomocí magnetů a na veletrhu byla tato technologie demonstrována na speciálním modelu Xiaomi 15. Letos by tedy mohl být tento systém uveden do ostrého provozu přes znovuzrozenou řadu Mix, což zní rozhodně zajímavě. Objektiv bude pravděpodobně obsahovat mnohem větší senzor, než je možné použít v telefonu, a promění ho prakticky ve fotoaparát.

Dorazí i další speciality

Kromě magnetického objektivu by měl model Mix 5 dorazit i s dalšími vymoženostmi, jako třeba celistvým displejem bez průstřelu pro selfie kamerku. Ta by měla být integrována přímo do panelu, a to konečně v odpovídající kvalitě. Vnitřní rámeček displeje by pak měl být zcela minimální, a to do takové míry, že telefon by mohl působit jako zcela bezrámečkový.



Xaomi 17 Air na uniklém renderu



Nepřehlédněte

Vypadá božsky, přesto ho zrušili. Xiaomi 17 Air měl tloušťku pouhých 5,5 mm

Dále se mluví také o konstrukci, která by měla opět vsadit na keramiku, a to tentokrát ve větším měřítku – údajně se dočkáme rovnou keramické unibody konstrukce. Datum premiéry je ve hvězdách a ono není jisté ani to, že Xiaomi tuto řadu opravdu oživí. Úniky ale naznačují, že je vše na dobré cestě a Xiaomi Mix 5 by se letos mohlo stát realitou.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Seriál Zrádci na ČT
Líbí se vám Metoda Markovič? Těchto 5 českých krimi hitů byste určitě měli vidět
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:00
0
Konzole Xbox z budoucnosti
Závod herních konzolí. Nový Xbox dorazí dříve než PlayStation 6, slibuje výrobce
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Smartphone iPhone 17 Pro
Na iPhonu 17 Pro poprvé ušetříte 1 500 Kč, koupíte ho tak nejvýhodněji na trhu
PR článek
PR článek PR článek 16:57
Ruský voják převlečený za tučňáka (ilustrační obrázek)
Rusové zkouší prorazit na frontě s „tučňáčí“ kamufláží, naopak jsou ještě snadnějším terčem
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:30
2

Kapitoly článku