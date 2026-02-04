Fanoušci jásají: kultovní řada Mix od Xiaomi chystá návrat ve velkém stylu

- Pamatujete si ještě na řadu telefonů Xiaomi Mix? Máme pro vás dobrou zprávu
- Jednalo se o experimentální vlajkové modely s ojedinělými technologiemi
- Letos by se tato série mohla po dlouhé pauze vrátit
Řada Mix od Xiaomi vznikla v roce 2016 a v té době se jednalo o něco vskutku unikátního. Každá generace dostala do vínku nějakou zajímavou funkci či technologii, která se většinou nikde jinde nenacházela, a tyto přístroje byly postaveny nad tradiční vlajky značky. Letos by se mohly telefony Mix vrátit na scénu, a to opět s velmi zajímavým hardwarem.
Xiaomi Mix se možná vrátí
Se zprávou (byť nepřímou) o znovuoživení řady Mix přispěchal informátor Digital Chat Station, který je prověřený a je v tomto směru spolehlivý. Tato série experimentálních vlajek o sobě dala vědět naposledy v roce 2021, a to modelem Mix 4, který se vyznačoval konstrukcí doplněnou o keramiku. Xiaomi později pod toto označení přesunulo skládací telefony, ale řada Mix jako taková skončila.
O jejím návratu se spekuluje snad každý rok, nicméně letos to, zdá se, již konečně klapne a dočkáme se modelu Mix 5. A stejně jako jeho předchůdci, i tento kousek by se měl vytáhnout s ojedinělými technologiemi a originálním pojetím, díky kterému vystoupí z davu. Xiaomi Mix 5 si zkrátka s žádným konkurenčním telefonem nespleteme.
Vlajka s magnety a externím objektivem
Dle informací čínského leakera rozjíždí Xiaomi sériovou výrobu magnetických čoček, které by měly být nasazeny na trh již letos. Právě to naznačuje příchod modelu Mix 5, který by se pro uvedení nové technologie skvěle hodil. Pokud je vám to povědomé, tak vás paměť neklame a bylo to právě Xiaomi, které vloni na veletrhu MWC v Barceloně ukázalo modulární systém externích objektivů.
Ty se k telefonu uchycovaly pomocí magnetů a na veletrhu byla tato technologie demonstrována na speciálním modelu Xiaomi 15. Letos by tedy mohl být tento systém uveden do ostrého provozu přes znovuzrozenou řadu Mix, což zní rozhodně zajímavě. Objektiv bude pravděpodobně obsahovat mnohem větší senzor, než je možné použít v telefonu, a promění ho prakticky ve fotoaparát.
Dorazí i další speciality
Kromě magnetického objektivu by měl model Mix 5 dorazit i s dalšími vymoženostmi, jako třeba celistvým displejem bez průstřelu pro selfie kamerku. Ta by měla být integrována přímo do panelu, a to konečně v odpovídající kvalitě. Vnitřní rámeček displeje by pak měl být zcela minimální, a to do takové míry, že telefon by mohl působit jako zcela bezrámečkový.
Dále se mluví také o konstrukci, která by měla opět vsadit na keramiku, a to tentokrát ve větším měřítku – údajně se dočkáme rovnou keramické unibody konstrukce. Datum premiéry je ve hvězdách a ono není jisté ani to, že Xiaomi tuto řadu opravdu oživí. Úniky ale naznačují, že je vše na dobré cestě a Xiaomi Mix 5 by se letos mohlo stát realitou.