Elon Musk zuří kvůli spojení Applu a Googlu. Koncentrace moci, vykřikuje

- Google a Apple uzavírají strategickou spolupráci pro vývoj Apple Intelligence
- Elon Musk nevynechal možnost to označit za „nepřiměřenou koncentraci moci“
- V jednom z prohlášení dokonce vyloženě lže, čehož si ihned všimla komunita na síti X
Americké společnosti Apple a Google uzavřely strategické partnerství. V rámci něj Apple oficiálně využije jazykové modely Gemini pro dlouho odkládané vylepšené funkce své hlasové asistentky Siri. Kolaborace dvou, de facto odvěkých rivalů, překvapila technologickou společnost. Největší rozčarování z toho pak předvádí na síti X „vrchní komentátor všeho“ a nejbohatší muž planety Elon Musk.
Muskovi se nelíbí spolupráce Googlu a Applu
Obě firmy ve společném prohlášení potvrdily, že model Gemini a cloudové služby Googlu budou základním stavebním kamenem pro budoucí umělou inteligenci Apple Intelligence, včetně dlouho vyhlížené vylepšené Siri. Z technologického hlediska to může znamenat průlom, protože Apple je dlouhodobě zaneprázdněn vývojem vlastní AI, výsledky zatím ale nemá takové, jako sliboval v červnu 2024 na konferenci WWDC.
Svou možnost okomentovat novou spolupráci amerických gigantů nezapomněl využít Elon Musk, majitel sítě X a automobilky Tesla. Podle něj jde o „nepřiměřenou koncentraci moci“, protože Google kromě monopolu v podobě prohlížeče Chrome a operačního systému Android ještě posiluje své impérium v segmentu generativní umělé inteligence.
Už dříve podal žalobu
V dalším komentáři Musk zmiňuje svou žalobu na Apple a OpenAI kvůli jejich spolupráci na Apple Intelligence dříve. Výrobce si totiž vybral ChatGPT jako první nástroj, kterým mohou uživatelé nahradit Siri coby hlasového asistenta. Podle Muska prý Apple cíleně brání konkurentům OpenAI, například v tom, aby získali patřičný dosah v obchodě s aplikacemi App Store.
This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome
— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026
Doslova prohlásil, že „Apple neumožní žádné jiné AI společnosti, aby získala první místo v počtu stažení na App Store“. To samo o sobě nedává smysl, protože Apple nijak nereguluje počet stažení jednotlivých aplikací; jak by také mohl. Jak správně poznamenali uživatelé X díky funkci „přidat kontext“, Musk neříká pravdu, protože v lednu 2025 dosáhla podobného úspěchu jako dříve ChatGPT také čínská služba DeepSeek.
Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.
xAI will take immediate legal action.
— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025
V létě téhož roku na první místo v počtu stažení v Indii vyšplhala aplikace Perplexity AI. Zde se sluší připomenout, že oba tyto milníky jsou datovány až po červnu 2024, kdy Apple uzavřel strategické partnerství s OpenAI. Naopak již v minulost se zástupci Applu vyjádřili, že na vývoji Apple Intelligence a vlastních jazykových modelů nechtějí spolupracovat se společností Meta. Zdali to platí i o xAI a Grokovi, není zcela jasné.